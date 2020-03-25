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/ Здоровый образ жизни

Как не поправиться на карантине: эксперт поделилась эффективным жиросжигающим комплексом

4.6т
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"Еще неделя карантина, и маска не налезет на лицо" – сейчас это одна из самых популярных шуток в интернете. И чтобы она не воплотилась в реальность, нужно даже находясь в самоизоляции из-за риска заразиться коронавирусом COVID-19 следить за своим питанием и уделять время физическим нагрузкам.

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Фитнес-инструктор Юлия Кудлюк поделилась с читателями MedOboz эффективным жиросжигающим комплексом упражнений, которые не только помогут не набрать лишнего, но и отточить формы.

По словам эксперта, комплекс занимает порядка получаса, и его необходимо выполнять минимум трижды в неделю. Комплекс должен проходить в режиме табаты - каждое упражнение выполняется под энергичную музыку в восемь подходов по 20 секунд каждый – около 10-15 повторений за раз, пауза между подходами – 5 секунд, а между каждым упражнением – 1-2 минуты. "Присаживаться и отдыхать на протяжение тренировки нельзя, воду пейте только после выполнения одного упражнения. Выполняйте все очень активно", – рекомендует тренер.

Чтобы не поправиться, нужно следить за питанием и не забывать о тренировках

Чтобы не поправиться, нужно следить за питанием и не забывать о тренировках

Cosmopolitan

Приседы

Широко разведите ноги, руки сложены на уровне груди. На вдохе отведите таз назад и присядьте максимально глубоко, но так, чтобы колени не выступали за мысок. На выдохе оттолкнитесь стопами от пола и выпрыгните вверх, выпрямляя ноги.

Ножницы

Лягте на спину, руки сложите под затылком в замок, ноги вытянуты и приподняты над полом. Приподнимите плечи, напрягите пресс. По очереди поднимайте и опускайте прямые ноги, и одновременно тянитесь противоположным локтем в сторону поднятой ноги.

Отжимания

Лягте лицом вниз, ладони на полу на уровне плеч, ноги упираются на колени. Поднимитесь на прямых руках, бедра, ягодицы, спина и голова образуют прямую линию. На вдохе, сгибая руки в локтях, опуститесь к полу так низко, насколько получается, на выдохе – поднимитесь, выпрямляя руки.

Скручивания

Лягте на спину, руки вдоль тела, согните и приподнимите ноги. На вдохе выпрямите и еще больше поднимите ноги, а также параллельно приподнимите плечи и торс, потянитесь руками к ногам. На выдохе вернитесь в ИП.

Выпады

Встаньте прямо, ноги вместе. Шагните левой ногой назад, сгибая ноги в коленях до прямого угла, колено левой должно почти касаться пола. Затем сделайте подскок, перенося левую ногу вперед.

Делайте это упражнение сначала на левую ногу, затем – правую (или наоборот).

Жимы

Это упражнение нужно выполнять с весом – гантелями или бутылками с водой.

Станьте прямо, ноги на ширине плеч чуть присогнуты, таз отведен назад, руки на уровне бедер, в руках гантели. На выдохе подтяните грузы к животу, отводя локти за спину, на вдохе опустите вниз, на выдохе поднимите прямые руки над головой, на вдохе - вернитесь в ИП.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких диет нельзя придерживаться во время карантина.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
Тег
Фитнес
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Ivanov Danylo
Ivanov Danylo
Многим не подходит такой комплекс по состоянию здоровья. А прыжки с выпадами над головой соседей могут окончится непониманием к вашему стремлению к здоровью за счет спокойствия других.
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Радари Джанька
Радари Джанька
.....Во, б.л.я, а куда же мы, с.в.и.д.о.м.ы.е да ероические, валить-то будем?
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