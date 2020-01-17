Как начать худеть: диетолог дала простые советы

Диетолог Виктория Кляуз рассказала, что для того, чтобы начать процесс похудения не обязательно долго и упорно готовиться.

Советы, как решиться на похудение она написала в своем Telegram-канале.

"Для многих процесс похудения – это большой и страшный монстр, и чтобы "начать" нужно как следует подготовиться. Задумайтесь – к чему готовиться? Мы говорим о еде, простой обычной еде, которую вы едите каждый день! Наша жизнь полна сложностей, но я никогда не поверю, что выбрать еду для своего обеда – это сверхсложная неразрешимая задача!

Часто слышу про "особенные обстоятельства" – не придумывайте! Худеют и "когда некогда готовить", и с ночными дежурствами, и с СПКЯ и гипотиреозом, и мамы на гв…Каждый в своем темпе, но все достигают цели!", – написала диетолог.

Диетолог рассказала, как решиться на похудение

По ее словам, не стоит "ждать великого старта".

"Если вы не начнете сейчас – не начнете никогда! Это будет бесконечная череда отговорок!

А начать проще простого – с маленьких шагов. Например, не ешьте глубокой ночью, начните полноценно завтракать, выбирайте здоровую еду, пройдитесь на 10 мин дольше, чем обычно...Это просто и под силу каждому!", – отметила Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, что переход на сбалансированное питание для похудения с учетом пола, возраста, состояния здоровья, образа жизни и характера труда требует времени и усилия, однако результат того стоит.

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