Как курение: Супрун рассказала о вреде сидячей работы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала сидячий образ жизни такой же вредной привычкой, как и курение. А также дала пару советов о том, что делать, если нет времени на тренировки.

"От остановки до офисного стула, от перекуса за столом на работе до удобного дивана вечером дома - это популярный "маршрут" многих. Сидячий образ жизни – такая же вредная привычка, как и курение", - пишет Супрун у себя в Facebook.

Чиновник отмечает, что длительное сидение и отсутствие активности связаны с повышением риска развития и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, проблем с опорно-двигательным аппаратом, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака. Кроме того, малоподвижный образ жизни является причиной 9% случаев преждевременной смерти.

Потому если нет времени на занятия спортом, избежать этих негативных последствий помогут следующие советы:

Измените привычный маршрут. Так, прогуливайтесь пешком часть пути. Например, вы можете выйти раньше на пару остановок или припарковать машину чуть дальше от офиса;

Вставайте каждые 30 минут из-за стола, не дожидаясь, что у вас возникнет дискомфорт, боль в спине или мышечный спазм. Встав, потянитесь и сделайте физкульт-перерыв.

Сидя, не перегружайте позвоночник сильными наклонами вперед или назад. Лучшая позиция - экран на уровне глаз, обе ноги стоят на полу, грудная клетка открыта. И не кладите ногу на ногу – это нарушает кровообращение.

Если пишете или печатаете, держите предплечья на столе.

Используйте каждую возможность для дополнительной активности. Например, разговаривая по телефону, пройдитесь по ступенькам, ходите пешком по эскалатору и пр.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как изменить сидячий образ жизни.