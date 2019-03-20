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/Здоровый образ жизни

Как избежать преждевременной смерти: назван способ

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Группа ученых из Шаньдунского политехнического университета выяснила, что короткие прогулки минимум один или два раза в неделю существенно снижают риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта и рака.

Согласно данным, полученным в результате исследования почти 90 тысяч человек, люди, которые совершали прогулки или работали в саду от десяти минут до одного часа еженедельно, на 18% меньше были подвержены риску ранней смерти, пишет Medical Xpress.

Также выяснилось, что от 2,5 до 5 часов умеренной активности в неделю привели к снижению риска на 31%.

Как избежать преждевременной смерти: назван способ

ICTV

Особая эффективность наблюдалась в том случае, если каждая отдельная физическая нагрузка длилась не меньше десяти минут.

Кроме того, те люди, которые гуляли или проводил время в саду более 25 часов в неделю, почти вдвое сократили риск. Однако не у всех есть столько свободного времени.

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Наибольшую эффективность приносили такие виды физической активности, как бег, езда на велосипеде и спортивные упражнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что основными факторами долголетия являются влияние окружающей среды и образ жизни.

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