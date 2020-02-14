Как пить, чтобы не пьянеть: врач дал советы

Самый эффективный способ избежать алкогольной интоксикации – не пить совсем. Но если застолье со спиртными напитками все-таки предстоит, то лучше заранее принять меры профилактики.

Врач-нарколог Юрий Пакин в эфире ObozTV дал несколько практических советов по "правильному" употреблению алкоголя, которые помогут избежать сильного опьянения и других неприятных последствий.

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"Конечно, надо употреблять алкогольные напитки в меру. Употреблять небольшими дозами, т.е. не сразу выпивать значительные дозы алкоголя. И правильно закусывать", – подчеркнул медик.

Один из приемов, по его словам, заключается в употреблении небольшой дозы легкого спиртного напитка перед началом застолья. Например, сухого вина.

"Это называется "аперитив". Некоторые выпивают его просто по традиции, а те, кто знают, используют сознательно. Дело в том, что когда алкоголь поступает в организм, он начинает расщепляться на составные части с помощью фермента алкогольдегидрогеназа. Как правило, этот фермент находится в "сонном-полусонном" состоянии. А небольшая доза легкого спиртного напитка помогает ему начать активно работать: расщеплять алкоголь и удалять его из организма", – рассказал Пакин.

Он добавил, что аперитив рекомендуется выпивать примерно за полчаса до начала застолья.

Врач также посоветовал перед вечеринкой съедать что-то жирное.

"Чтобы прекратить доступ алкоголя к рецепторам, которые начинают всасывать его в себя, есть смысл употребить что-нибудь жирненькое. Например, бутерброд с маслом. Масло обволакивает стенки желудка и желудочно-кишечного тракта и алкоголь начинает всасываться не так интенсивно, как он мог бы всасываться натощак. Это хороший прием", – одобрил он.

Пакин уточнил, что при этом нежелательно переедать.

"Не стоит перегибать палку. Если человек переел жирного, жареного, соленого, копченого, какой-то сладкой вкуснятины – каждая из этих составляющих дает определенные проблемы. Чтобы не пострадать от чрезмерного употребления алкоголя, желательно употреблять продукты в таком количестве, чтобы алкоголь медленно всасывался", – объяснил нарколог.

Если человек все-таки выпил лишнего, по его мнению, стоит вызвать искусственную рвоту, чтобы удалить алкоголь из организма.

Аперитив помогает "включить" работу ферментов, которые расщепляют алкоголь big.com.my

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