Как избавиться от похмелья: названы лучшие способы

В период новогодних праздников и корпоративов не каждый может проконтролировать норму выпитого спиртного, за что жестоко расплачивается утром.

Головная боль, тошнота, шум в ушах и "пустыня" во рту – вот самые распространенные утренние последствия вечернего "безудержного веселья".

Семейный врач Наталья Деменко подсказала читателям MedOboz, как можно облегчить свое состояние после бурной вечеринки.

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Не вышибайте клин клином

Первая идея, которая может посетить "больного" похмельем – "подлечиться тем, чем заболел". Но в большинстве случаев – это самая настоящая ходьба по кругу. Ведь в большинстве случаев похмелье – это не только результат тяжелой интоксикации алкоголем, но и синдром его отмены. И "задобрив" организм очередной порцией спиртного, облегчение придет лишь на время, а когда оно "переиграет", плохое самочувствие вернется.

Пейте много воды

Помогите организму очиститься – дайте ему больше жидкости. Во-первых, лишние литр-полтора избавит от обезвоживания (частого спутника избытка алкоголя), и поможет почкам активнее избавляться от остатков токсических веществ.

… и соков

Помимо воды, восстанавливайтесь при помощи соков и других сладких напитков (компот, изотоники, кокосовая вода и пр.). Они помогут нормализовать уровень сахара в крови, который сильно падает из-за потребления спиртного, а также поможет восстановить баланс других полезных веществ (например, калия, магния и витаминов), которые организм интенсивно теряет в процессе очищения от алкогольных токсинов.

Не пропускайте завтрак и обед

С похмелья иногда кусок в горло не лезет, но нужно себя перебороть и поесть. Не обязательно, чтобы это было что-то тяжелое вроде котлеты или отбивной, вполне подойдет, например, бульон с тостом. Главное, дать организму подзарядку калориями, которые он интенсивно расходует на процессы восстановления.

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От тошноты спасет имбирь

Чтобы унять тошноту и рвоту, ешьте имбирь – чайную ложку сушеного или пару долек свежего корня имбиря. Жгучие вещества этого продукта помогут осадить все "бурлящие" в желудке остатки съеденного и выпитого накануне, а также обеспечат организм порцией витаминов и полезных веществ.

Тремор и головную боль снимет пустырник

Снять тяжкое состояние поможет и пустырник – он окажет седативное действие и нормализует давление, благодаря чему также уменьшит тошноту, снимет головную боль и расслабит в целом. Потому проснувшись, выпейте "коктейль" из пустырника (готовьте по инструкции в аннотации), а после - примите контрастный душ.

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