Как избавиться от похмелья: названы лучшие продукты

Быстрее всего справиться с похмельем организму человека помогают груши, лайм, помидоры, огурцы, а также сыр и кокосовое молоко.

К такому выводу пришли ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи, пишет "Российская газета". Причина кроется в уничтожении ацетальдегида, который накапливается в организме из этанола.

Новости Ученые раскрыли секрет воздействия похмелья на мозг

Для его разрушения нужны алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ). Именно вышеуказанные продукты, а также финики и имбирь повышают активность ферментов, необходимых для борьбы с похмельем.

В то же время ученые предупреждают о вреде кофе во время похмелья. Он может даже продлить неприятное состояние. Вред окажут витамин С, яйца, зерновые и молоко.

Как избавиться от похмелья zdorovieinfo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые раскрыли секрет, как можно избежать похмелья.

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