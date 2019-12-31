Как пережить 1 января: назван простой способ очиститься от токсинов

Чтобы быстро восстановиться после новогодней ночи, утро 1 января стоит начать с очищения организма от токсинов, накопившихся во время обильного застолья и выпивки.

Снизить интоксикацию помогут кисломолочные напитки с пребиотиками, посоветовала в эфире ObozTV микробиолог и бактериолог Оксана Вольская.

"Пребиотики – это вещества, которые способствуют развитию и нормальному существованию нормальной микрофлоры кишечника. Стаканчик такого кисломолочного напитка с пребиотиком позволит вам с утра снизить интоксикацию и, что важно, опорожнить кишечник", – пояснила Вольская.

Она напомнила, что организм избавляется от токсинов путем выведения – через почки, мочу, кал, пот и т.д.

"Поэтому, если есть возможность, с утра желательно принять хороший душ. Может быть, даже немножко попариться – только следите за давлением обязательно!" – предупредила специалист.

"Кожа дышит, открываются поры. Сделайте небольшой скраб, потом прохладный душ, чашка свежего зеленого чая без сахара – и вы практически готовы радоваться новому выходному дню", – порекомендовала Вольская.

Утром 1 января помогут кефир, душ и зеленый чай eligiblemagazine.com

Как писал OBOZREVATEL, также с утра нужно пить много чистой воды, а в сложных случаях помогут сорбенты – такими советами поделилась врач-диетолог и иммунолог Людмила Гончарова.

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