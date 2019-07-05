Кофе избавит от лишних сантиметров: диетолог раскрыла секрет

Уменьшить объемы и стать стройней можно с помощью кофе.

О том, как избавиться от лишних сантиметров, рассказала диетолог и ведущая Екатерина Медушкина на своем канале в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Она советует к физической активности и правильному питанию добавить кофейное обертывание. Это лучше делать в перерывах между тренировками, пока мышцы восстанавливаются.

По мнению эксперта, регулярное проведение процедуры:

дает тонизирующий эффект;

улучшает кровоток;

способствует уменьшению отеков;

насыщает кожу полезными жирными кислотами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, почему низ живота худеет хуже, чем его нижняя часть. Также она посоветовала, как убрать жир с проблемных мест.

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