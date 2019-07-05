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/Здоровый образ жизни

Кофе избавит от лишних сантиметров: диетолог раскрыла секрет

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Уменьшить объемы и стать стройней можно с помощью кофе.

О том, как избавиться от лишних сантиметров, рассказала диетолог и ведущая Екатерина Медушкина на своем канале в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Она советует к физической активности и правильному питанию добавить кофейное обертывание. Это лучше делать в перерывах между тренировками, пока мышцы восстанавливаются.

По мнению эксперта, регулярное проведение процедуры:

  • дает тонизирующий эффект;

  • улучшает кровоток;

  • способствует уменьшению отеков;

  • насыщает кожу полезными жирными кислотами.

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Как похудеть: эффективные советы от диетолога

Ранее OBOZREVATEL писал, что фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, почему низ живота худеет хуже, чем его нижняя часть. Также она посоветовала, как убрать жир с проблемных мест.

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Тема
похудение
Теги
Фитнескофе
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