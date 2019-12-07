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Как избавиться от алкогольной зависимости: назван неожиданный способ

1.1т
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Ученые из Университетского колледжа Лондона (Англия) выяснили, что одноразовая доза кетамина может помочь в борьбе с алкогольной зависимостью.

Они предположили, что это вещество может менять работу системы вознаграждения в мозге. Об этом сообщил сайт MedicalXpress.

По словам исследователей, инъекция кетамина после восстановления воспоминаний, связанных с употреблением алкоголя, приводит к снижению тяги к нему в течение девяти месяцев.

Ученные рассказали, как избавиться от алкогольной зависимости

Ученные рассказали, как избавиться от алкогольной зависимости

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Так, ученые собрали 90 добровольцев, которые злоупотребляли алкоголем, но не имели диагноза "алкоголизм". Им давали стакан пива, демонстрировали связанные с выпивкой изображения и просили оценить ожидаемое удовольствие.

Но перед тем, как люди успевали выпить напитки, пиво у них отбирали. Это должно было активировать воспоминания о вознаграждении и нарушить ассоциации между ними и алкоголем. После этого треть участников получила дозу кетамина.

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Исследователи пришли к выводу, что сочетание кетамина с активацией памяти действительно снижало тягу к алкоголю, а эффект сохранялся в течение девяти месяцев после проведения эксперимента.

Впрочем, ученые отметили, что эта работа является лишь доказательством концепции, а не клиническим испытанием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бутылках с пивом, вином и другими спиртными напитками содержатся токсичные вещества.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Место
Англия Лондон
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