Как чувствовать себя счастливым: Супрун дала простые советы

В Международный день счастья, 20 марта, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о способах получать положительные эмоции.

По ее словам, около трети ощущения счастья зависит от генов. То есть некоторые люди склонны чувствовать себя более счастливыми, чем другие.

"Это не значит, что ощущение счастья обусловлено только природно. Исследования показывают, что в основном счастье зависит от выбора, который мы делаем в своей жизни", — написала она на своей странице в Facebook.

Чтобы чувствовать себя счастливым, ученые советуют посвятить себя тому делу, которое больше нравится. Это может быть не только работа, но и поддержка социально важных проектов, волонтерство, хобби, помощь близким.

По словам Супрун, людям нужна принадлежность к сообществу, семье или кругу единомышленников, сообщество дает ощущение идентичности и поддержку.

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"Такие связи стимулируют умственную и эмоциональную деятельность и являются катализаторами хорошего настроения. Зато изоляция и одиночество действуют наоборот. Когда мы вместе в сплоченной команде — активно выделяется гормон окситоцин. Он нужен для ощущения доверия, который участвует в образовании избирательных привязанностей, укрепляет иммунитет, помогает заботиться о других и активно выделяется, когда мы влюблены", — отметила и. о. министра.

Что еще можно делать, чтобы чувствовать себя счастливыми:

Будьте физически активным . От занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и ендоканабионоиды — соединения, которые дарят нам счастье, удовольствие, эйфорию и улучшают настроение.

Следите за своим рационом . Не упустите приемов пищи, но не переедайте. Ученые советуют обязательно потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей. А молочная продукция, хумус и фалафель богатые триптофаном — аминокислотой, из которой образуется тот самый серотонин.

Социализуйтесь и старайтесь больше общаться . Это мощный стимулятор мозга. Общение и поддержка существенно уменьшают риск депрессивных состояний, синдрома выгорания и сердечно-сосудистых болезней.

Заботьтесь о психическом здоровье. Счастье — не только отсутствие явных болезней и проблем со здоровьем. Это также наш покой, удовлетворенность жизнью и отсутствие тревожности. Учитесь распознавать состояния, когда всего в меру и обязательно найдите пути их преодолеть.

"Здоровый образ жизни не гарантирует ощущение счастья, а болезнь не обязательно означает постоянное чувство несчастливости. Но все равно - активная жизнь, которую мы способны контролировать, дает большую устойчивость против жизненных невзгод. Ритм тренировок, пульсация общения и фундамент здорового рациона и сна гонят прочь паническое ощущение того, что нас несет авто с неисправными тормозами. Для счастья нам важен контроль над собственной жизнью и адекватные ожидания", — заключила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия возглавила рейтинг стран, жители которой являются самыми счастливыми.

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