Как быстро приготовить полезный завтрак: названы топ-3 рецепта

Если у вас нет времени по утрам для приготовления полезного завтрака, есть несколько вариантов быстрой и в то же время полезной еды.

Рецептами поделилась консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина в блоге на OBOZREVATEL, отметив, что утренний прием пищи восполняет истощенные за ночь запасы энергии.

Так, первое место в ее рейтинге занимает "зеленый коктейль". "О пользе зеленых смузи сегодня знает каждый, не буду повторяться. Напомню лишь, что для его приготовления понадобится пучок зелени, любимый фрукт, овощ или ягоды и стакан воды. Все смешайте в блендере и наслаждайтесь вкусом и пользой хлорофилла в стакане. По времени приготовления процесс займет 5-10 минут", - отметила блогер.

По ее словам, для придания блюду большей питательной и витаминной ценности можно добавить на выбор: семена льна, чиа, кунжут или клетчатку тыквенных семечек, пророщенные зерна овса, гречки, растительный протеин, спирулину.

Еще одним вариантом полезного и при этом быстрого завтрака является гранола с растительным молоком или свежевыжатым соком. Ее можно купить либо предварительно сделать самим (например, на выходных, когда располагаете временем). А с утра просто смешать готовую гранолу с любимым растительным молоком или свежевыжатым соком и получить заряд энергии и бодрости на весь день.

"Ну и конечно каша на завтрак, кто не любит вкус детства. Только я предлагаю здоровый вариант: никакой варки и молока со сливочным маслом и сахаром. Замочите накануне вечером по 3 ст.л. зеленой гречки, кунжута и льна. Утром смешайте их в блендере с растительным молоком и добавьте по желанию мед или сироп топинамбура. Украсьте фруктами и орешками", - резюмировала Фомина.

Как сообщал OBOZREVATEL, секрет быстрого похудения заключается в правильном завтраке.