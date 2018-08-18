Как бросить курить: в Минздраве назвали эффективные способы

Люди, которые пытаются бросить курить, пробуют много классических методов, но далеко не все из них являются эффективными.

Об этом рассказала в эфире ObozTV специалист отдела профилактики потребления табака и алкоголя ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Екатерина Рымаренко. Она прокомментировала самые распространенные способы избавиться от вредной привычки.

На вопрос, может ли гипноз помочь бросить курить, эксперт Минздрава заявила: "Это один из методов, но он научно не доказан. Организации, которые профессионально занимаются отказом от курения, не рекомендуют такие подходы".

Рымаренко также оценила попытки прививать физическое отвращение к табаку методами, вроде вымачивания сигарет в молоке.

"Это тоже индивидуально. Для некоторых людей может сработать, когда выстраиваются негативные ассоциации, связанные с курением. Но говорить, что это метод с доказанной научной эффективностью, также нельзя", - подчеркнула она.

По словам Рымаренко, достаточно эффективным является распространенный метод замены сигарет едой, например, семечками или конфетами.

"Использование заменителей - очень хороший подход, потому что у курильщиков ассоциация с сигаретой – чем-то занятый рот. Можно грызть яблоко или морковь, сосать конфету, жевать жвачку", - отметила представитель Минздрава.

При этом эксперт подтвердила, что курильщики благодаря такому методу рискуют набрать лишний вес.

"Когда человек курит, подавляется чувство голода. Когда человек перестает курить, он начинает больше есть и действительно может набирать вес. Но мы должны понимать, что это временное явление. Если человек начнет более правильно питаться, есть больше овощей и фруктов, то может те пару килограммов, набранных после отказа от курения, сбросить", - объяснила она.

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Рымаренко также посоветовала людям, которые хотят бросить курить, пользоваться методами с доказанной эффективностью, например, никотинозаместительной терапией.

"Есть много классических методов отказа от курения, но я хочу сказать, что универсального метода, который бы помогал всем, просто не существует. Все это индивидуально - люди имеют разную историю курения, выкуривают разное количество сигарет в день, имеют разную степень зависимости. Соответственно, к каждому необходимо находить индивидуальный подход", - заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи порекомендовали простой способ восстановления легких после курения.