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Как бросить курить: в Минздраве назвали эффективные способы

8.3тЧитать новость на украинском

Люди, которые пытаются бросить курить, пробуют много классических методов, но далеко не все из них являются эффективными.

Об этом рассказала в эфире ObozTV специалист отдела профилактики потребления табака и алкоголя ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Екатерина Рымаренко. Она прокомментировала самые распространенные способы избавиться от вредной привычки.

На вопрос, может ли гипноз помочь бросить курить, эксперт Минздрава заявила: "Это один из методов, но он научно не доказан. Организации, которые профессионально занимаются отказом от курения, не рекомендуют такие подходы".

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Рымаренко также оценила попытки прививать физическое отвращение к табаку методами, вроде вымачивания сигарет в молоке.

"Это тоже индивидуально. Для некоторых людей может сработать, когда выстраиваются негативные ассоциации, связанные с курением. Но говорить, что это метод с доказанной научной эффективностью, также нельзя", - подчеркнула она.

По словам Рымаренко, достаточно эффективным является распространенный метод замены сигарет едой, например, семечками или конфетами.

"Использование заменителей - очень хороший подход, потому что у курильщиков ассоциация с сигаретой – чем-то занятый рот. Можно грызть яблоко или морковь, сосать конфету, жевать жвачку", - отметила представитель Минздрава.

При этом эксперт подтвердила, что курильщики благодаря такому методу рискуют набрать лишний вес.

"Когда человек курит, подавляется чувство голода. Когда человек перестает курить, он начинает больше есть и действительно может набирать вес. Но мы должны понимать, что это временное явление. Если человек начнет более правильно питаться, есть больше овощей и фруктов, то может те пару килограммов, набранных после отказа от курения, сбросить", - объяснила она.

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Рымаренко также посоветовала людям, которые хотят бросить курить, пользоваться методами с доказанной эффективностью, например, никотинозаместительной терапией.

"Есть много классических методов отказа от курения, но я хочу сказать, что универсального метода, который бы помогал всем, просто не существует. Все это индивидуально - люди имеют разную историю курения, выкуривают разное количество сигарет в день, имеют разную степень зависимости. Соответственно, к каждому необходимо находить индивидуальный подход", - заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи порекомендовали простой способ восстановления легких после курения.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Место
Украина
Объекты
курениездоровьеМинистерство здравоохранения
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Комментарии на сайте не модерированы
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Курите на здоровье. Чем больше предателей курит, тем лучше.
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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