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/Здоровый образ жизни

Как бороться с храпом: открыт сенсационный способ

1.9тЧитать материал на украинском

Американские ученые придумали подушку, которая поглощает звуки храпа, чтобы беречь сон того, кто спит рядом.

"Подушка содержит динамик, микрофон и звуковой фильтр. В его основе активная система звукопоглощения, которая используется в некоторых наушниках", - пишет Spectrum.

Новое изобретение поглощает звук храпа до 30 децибел. В среднем интенсивность храпа человека 50-60 децибел.

Как бороться с храпом: открыт сенсационный способ

"АиФ"

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Спокойный сон: топ-10 способов остановить храп

Отметим, почти половина мужчин и треть женщин в мире храпят. Ученые утверждают, что в последнее время наметилась тенденция к "омоложению" храпа, и последствия опасной патологии могут быть фатальными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что храп негативно влияет на сексуальную жизнь в супружеских отношениях.

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CARGO 100
CARGO 100
Американские ученые придумали подушку ... А может наушники? Или скотч? Задорнов был прав, царствие ему небесное.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
CARGO 100, а еще эти мерзавцы и изуверы придумали будильник!
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