Как бороться с храпом: открыт сенсационный способ

Американские ученые придумали подушку, которая поглощает звуки храпа, чтобы беречь сон того, кто спит рядом.

"Подушка содержит динамик, микрофон и звуковой фильтр. В его основе активная система звукопоглощения, которая используется в некоторых наушниках", - пишет Spectrum.

Новое изобретение поглощает звук храпа до 30 децибел. В среднем интенсивность храпа человека 50-60 децибел.

"АиФ"

Отметим, почти половина мужчин и треть женщин в мире храпят. Ученые утверждают, что в последнее время наметилась тенденция к "омоложению" храпа, и последствия опасной патологии могут быть фатальными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что храп негативно влияет на сексуальную жизнь в супружеских отношениях.

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