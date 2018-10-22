УБЕРИТЕ ОТ ЭКРАНОВ СЛАБОНЕРВНЫХ И БЕРЕМЕННЫХ!!!
В предверии холодов и зимы провел сегодня две тренировки с отработкой зимнего дыхания.
Сделайте звук потише и убедитесь, что рядом нет собаки, а то они обычно пугаются.
Такое необычное дыхание - это мое ноу-хау. Позволяет бегать и очень активно дышать холодным воздухом. Предел, на котором проверял, было минус 12-14 в течении недели, при более холодной погоде не бегал, потому, что риск того не стоит. А вот при указанной температуре было еще комфортно.
Фишка заключается в том, что звук создается при задействовании "грудного резонатора" с последующим пропуском воздуха через голосовые связки. То есть сам "медвежий рык" рождается в груди, а не за счет напряжения голосовых связок. Отнюдь, правильный "рык" возможен ТОЛЬКО при расслабленных голосовых связках.
Что это дает? Это дает достаточную ВИБРАЦИЮ в легких, бронхах и горле для того, чтобы проталкивалась кровь и лимфа через мельчайшие сосуды.
Дело в том, что при понижении температуры, под действием законов физики, сосуды сужаются и усложняется проходимость по мельчайшем из них крови и лимфы. Это, в последствии, может привести (и чаще всего приводит) к воспалительным процессам в легких, бронхах и горле.
Данная необычная техника дыхания опробована мной в течении уже десяти холодных зим подряд и НИ ЕДИНОГО РАЗА я не заболел. Да, иногда был короткий кашель при беге на минус десяти и холоднее, но это только на минуту во время приема душа после пробежки.
Единственный нюанс, который порой доставляет хлопоты при беге на морозе - это пересыхание кожи в уголках губ, потому что во время бега приходится иногда сплевывать слюну и каждый раз нормально протирать уголки губ не получается... Надо бы попробовать наносить крем. Не люблю кремы)
Важной особенностью такого дыхания является то, что оно идеально подходит для такой техники бега, когда на второй половине и особенно под завершение пробежки дыхание становится ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ интенсивным!
По правде говоря, когда под конец несешься как олень и дышишь словно загнанный конь-тхеквандист (отрабатывающий хлесткие прямые удары с каждым выдохом), то воздух совершенно не успевает согреться в легких и на выходе обогреть ткани горла... Да, это так.
Все решает вибрационный эффект. С помощью такого хитрого приема мы заставляем ткани вибрировать, превращая их в вибро-насосы, выполняющие присасывающую и нагнетательную функции. Заодно и распугиваем снующих туда-сюда собак и алкоголиков.
Это кажется забавным и несерьезным, но вспомните: как раньше мы воспринимали людей, которые посреди теплого лета появлялись то тут, то там в спортивных костюмах "на серьезных щах" и с лыжными палками в руках! А сейчас - если кто-нибудь в них "тыкнет" пальцем, то ему быстро растолкуют "за Сашку", т.е. про "скандинавскую ходьбу".
Сегодня мы бегали с уже хорошо известными вам Аней и Димой Кит, а также с Антоном, который преисполнен любознательности (за что от меня большой респект) в области всего, что связано с бегом, в т.ч. и оздоровительным.
Всем здоровья, солнца, теплой осени, любви, секса и мира! Аминь!
Пэ. Эс. Кстати, после нашей пробежки с Аней и Димой к нам обратился мужчина (который прервал ролик), ставший свидетелем нашего обучения и необычного дыхания. И хотя его вопрос не был напрямую связан с техникой, но относился к ней косвенно, чем я не замедлил воспользоваться и рассказал в двух словах о технике, потом мы добавились в друзья в фб и, возможно, побегаем в ближайшем будущем.
Вывод: данная техника, ко всему прочему, еще и привлекательна!
Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алине Жанасовой за поддержку, эмоции и вдохновение! Ты прекрасна!)
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