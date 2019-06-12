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/Здоровый образ жизни

Каблуки опасны! Супрун рассказала, как уберечь ноги

2.2тЧитать материал на украинском

Длительное ношение женщинами каблуков может нанести вред здоровью ног и спины.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она отметила, что работодатели ни в коем случае не должны заставлять женщин носить такую обувь.

"Вы можете носить каблуки, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор, не давит, и каблук правильно расположен посередине пятки. Но не забывайте, что длительное ношение обуви на высоких каблуках может нанести вред здоровью ног и спины, поэтому чередуйте красивое с удобным", – рассказала чиновник.

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Супрун предупредила, что продолжительное ношение высоких каблуков связано с повышенным риском возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и риском травмироваться. Некоторые из этих травм очень серьезные, как переломы голени, и требуют достаточно длительного лечения и реабилитации.

При этом она добавила, что исследование ученых показало, что высокие каблуки повышают уверенность в женщинах.

"Высокие каблуки могут менять механику походки. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращению икроножных мышц. Длительное ношение высоких каблуков может снизить эффективность мышц при ходьбе и увеличивает риски травм", – подчеркнула она.

Каблуки

Каблуки

Также каблуки негативно влияют на колени, из-за чего увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза.

Также на высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблук, тем сильнее давление. К примеру, ношение каблуков высотой в 7,5 см повышает давление на переднюю часть стопы на 76%.

Еще каблуки увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы — когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются, и могут способствовать возникновению боли в спине.

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"Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды, и может натереть ногу до крови. Относительно отеков следует проконсультироваться с кардиологом, чтобы выявить причину и назначить лечение. Пока вам не стало лучше, следует воздержаться от “красивой” обуви", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной болей в спине и, в последующем, проблем с позвоночником, может быть стоптанная обувь.

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Персона
Ульяна Супрун
Теги
здоровьеженщинымедицинаболезни
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Ткачева Александра
Ткачева Александра
Oгромное спacибо тoмy, ктo покaзал мне чyдo-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/4febbi Прocто пройдя oпpоc получилa пoчти полугодoвyю зарплатy)) Пoльзyйтеcь, покa есть вoзмoжнoсть=)
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