Избавляет от ожирения: найден сенсационный способ

Ученые изобрели имплантат, избавляющий от ожирения. Лабораторные испытания показали, что он помог подопытным животным сбросить до 40% собственного веса.

Результаты исследования экспертов из университета Висконсин-Мэдисон были опубликованы в журнале Nature Communications, сообщает MedicalXpress.

Диаметр вживляемого устройства - менее сантиметра, процедура имплантации минимально инвазивна. Прибор генерирует мягкие электрические импульсы, аналогичные тому, что производит желудок, и доставляет их к блуждающему нерву, который связывает желудок с мозгом.

В результате мозг заключает, что желудок полон после нескольких кусочков проглоченной пищи.

"АиФ"

"Импульсы усиливают естественные процессы, помогая контролировать потребление пищи, - говорит Сюдун Ван, один из изобретателей имплантата. - Преимущество этой методики перед методами бариатрической хирургии - например, желудочным шунтированием - ее обратимость. Через 12 недель после операции крысам удалили устройства, и они возобновили свой режим питания".

Ученые уже запатентовали новый прибор. Сейчас они намерены испытать его на более крупных животных, после чего приступить к тестам на добровольцах среди людей.

Похожие устройства для стимуляции блуждающего нерва уже используются, но их необходимо постоянно заряжать, говорят ученые. Этот же имплантат "питается" от стенок желудка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недостаточная продолжительность сна плохо сказывается на здоровье: вызывает ожирение и формирует плохие привычки.