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Елена Чернявская
Елена Чернявская
Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"Все статьи автора

Идеальная тренировка для женщин

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Я обожаю пилатес и считаю его идеальным направлением для женщин. Не хочу обижать другие направления, но это мой выбор.

Объясню по чему:

Осанка: пилатес задействует глубокие мышцы, мышцы-стабилизаторы, которые составляют "корсет" для правильной осанки.

Гибкость: упражнения помогают улучшить мобильность всего позвоночника и суставов, повышают эластичность мышц.

Стройность: упражнения на баланс помогают задействовать сразу несколько групп мышц и вовлечь в работу мышцы стабилизаторы. В сочетании с глубоким дыханием – это идеальный способ запустить процесс жиросжигания.

Формы: Джозеф Пилатес, тот, кто его собственно говоря придумал, выделил "Центры силы" - живот, бедра и ягодицы, поэтому большая часть упражнений на них и рассчитана. Разве не это ли самые "проблемные" женские места?

И наконец, интимная чувственность: мышцы "силового центра" пилатеса (ягодицы, мышцы бёдер тазового дна и крестца) укрепляются, насыщаются кислородом, активизируется кровообращение в области таза, уходят зажимы, что повышает чувствительность "интимной зоны" и улучшает репродуктивную функцию.

Вообще, даже несколько упражнений из пилатес могут серьёзно изменить фигуру, сделать её подтянутой, гибкой, а мышцы более крепкими.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Елена ЧернявскаяЕлена Чернявская
Тема
женское здоровье
Объекты
Фитнесздоровьеженщины
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