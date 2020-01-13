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/ Здоровый образ жизни

Худеем после праздников: диетолог поделилась эффективным советом

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Эксперт поделилась эффективным пошаговым планом для тех, кто хочет самостоятельно начать худеть после новогодних праздников.

Диетолог Альбина Комиссарова рекомендует для начала понять, что снижение веса это не пытка и не лишает вас вкусной еды, передает РБК Украина.

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Ставьте себе реальные цели. По словам диетолога, мы не можем повлиять на то, чтобы скинуть 10 кг в месяц, а не 2-3, иногда даже если будем голодать. Пусть будут цели, исполнение которых зависит от нас: есть 5 овощей и фруктов в сутки, пить достаточно жидкости, засыпать без гаджетов и тд.

Набросайте примерный план питания на неделю: не меню. Комиссарова рекомендует такой примерный план: завтрак, перекус, обед, ужин, из чего будет состоять, что планируете ограничить, какие порции и в каком количестве. Не забудьте про любимые продукты и блюда. В супермаркете купите то, из чего будете готовить. Позаботьтесь о готовых перекусах, которые будете брать с собой, советует эксперт.

Похудение

Похудение

ivona.bigmir.net

Решите, какой выберете вид физической активности. Диетолог рекомендует купить абонемент, договориться с подругой, скачать видео с упражнениями или приложение на телефон, начать больше ходить пешком - ставить реальные цели.

Найдите мотивацию. Какое-то событие, красивое платье или даже фотосессию в белье. Поговорите с семьей, объясните, как вам это важно, попросите поддержки. Расскажите всем, что худеете - будет больше стимул не сорваться, уверена эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что диетолог Виктория Кляуз объяснила, почему правильное питание приносит некоторым минус 5 кг за две недели, а другие теряют за это время не больше 1 кг.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
похудение
Тег
похудение
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