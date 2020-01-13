Худеем после праздников: диетолог поделилась эффективным советом

Эксперт поделилась эффективным пошаговым планом для тех, кто хочет самостоятельно начать худеть после новогодних праздников.

Диетолог Альбина Комиссарова рекомендует для начала понять, что снижение веса это не пытка и не лишает вас вкусной еды, передает РБК Украина.

Ставьте себе реальные цели. По словам диетолога, мы не можем повлиять на то, чтобы скинуть 10 кг в месяц, а не 2-3, иногда даже если будем голодать. Пусть будут цели, исполнение которых зависит от нас: есть 5 овощей и фруктов в сутки, пить достаточно жидкости, засыпать без гаджетов и тд.

Набросайте примерный план питания на неделю: не меню. Комиссарова рекомендует такой примерный план: завтрак, перекус, обед, ужин, из чего будет состоять, что планируете ограничить, какие порции и в каком количестве. Не забудьте про любимые продукты и блюда. В супермаркете купите то, из чего будете готовить. Позаботьтесь о готовых перекусах, которые будете брать с собой, советует эксперт.

Похудение ivona.bigmir.net

Решите, какой выберете вид физической активности. Диетолог рекомендует купить абонемент, договориться с подругой, скачать видео с упражнениями или приложение на телефон, начать больше ходить пешком - ставить реальные цели.

Найдите мотивацию. Какое-то событие, красивое платье или даже фотосессию в белье. Поговорите с семьей, объясните, как вам это важно, попросите поддержки. Расскажите всем, что худеете - будет больше стимул не сорваться, уверена эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что диетолог Виктория Кляуз объяснила, почему правильное питание приносит некоторым минус 5 кг за две недели, а другие теряют за это время не больше 1 кг.

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