Хроническая усталость: причины и пути решения

Я сейчас затрону больную тему: хроническая усталость, выгорание, отсутсвие сил и энергии. Кто с этим сталкивался?

Правильно, практически каждый, если быть точным – каждый второй жалуется на то, что у него завал по работе, муж/жена не понимают, сил нет ни на что, отражение в зеркале не радует и вообще "за что это мне?"

Мозг человека очень ленивый и тратить просто так энергию ему конечно же лень. Вот он и включает тумблер экономрежима и сохранения своей нервной системы, а вместо этого мы получаем одни жалобы и плохое самочувствие.

Как с этим бороться?

Да никак. Просто вам нужно в голове принять решение, что так больше жить нельзя и нужно что-то менять! Если вы хотите что-то новое: другое состояние здоровья, внешность, анализы, окружение, значит нужно делать то, чего никогда не делали – новое!

Хроническая цсталость Иллюстрация

На самом деле, это не так просто. Принять решение, взвалить всю ответственность за СВОЮ же жизнь, под силу далеко не каждому! Начать рекомендую с простых шагов: записаться к психологу или самостоятельно спросить себя " для какого нового опыта мне это?" И подумать.

Из хронической усталости выйти можно! Как говорила моя любимая учительница в 5-м классе: "Хто хоче – шукаєе можливостi, хто не хоче – шукає причини”.

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