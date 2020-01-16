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/ Здоровый образ жизни

Холодно и дни короткие: когда пора принимать витамины

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Наступили холода и тут все стали болеть. Кожа стала тусклой, волосы ломкими, еще и депрессия накатила.

Пора пить витамины?

Начнем с того, что авитаминоз в наше время большая редкость. И зимой, и летом на полках магазинов большое количество любых продуктов, в том числе овощей и фруктов, никаких проблем и дефицитов нет.

В холодное время года снижается сопротивляемость организма к инфекциям, в связи с чем мы чаще заболеваем. Но не от холода, а от вирусов и бактерий!

Что дальше?

Холодает, включают отопление, в помещении высокая температура и низкая влажность, на улице минус и сильный ветер. В результате – сухая кожа и волосы, плохой цвет лица.

Пьем витаминки?

На сегодняшний день НИ ОДНА международная организация не рекомендует повсеместный прием поливитаминов.

Но что-то нужно?

Витамин D в профилактической дозе 600-800 МЕ (можно 1000 МЕ) в сутки. Омега-3, если вы не употребляете рыбу и орехи.

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Холодно и дни короткие: когда пора принимать витамины

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А как понять, что мне хватает витаминов?

Серьезные дефициты очень редки и проявляются яркой клиникой, вы это не пропустите. Анализ волос на микроэлементы не имеет доказательной базы и не должен использоваться в клинической практике, так как нет четко установленной нормы показателей, плюс недостаток элементов в волосах не говорит о недостатке в тканях.

Что же делать?

  • Профилактировать болезнь тем, чтобы закаляться, заниматься спортом, здорово и разнообразно питаться, отказаться от курения и ограничить количество алкоголя.

  • Увлажнять кожу, купить домой увлажнитель.

  • Вакцинироваться.

  • Принимать витамин D.

  • Посещать врача, если вас что-то беспокоит.

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Автор
Альбина Комиссарова Альбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Тег
Витамины
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