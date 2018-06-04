За год обычно случается до 30 гроз, обычно с мая по сентябрь. Я расскажу вам, как защитить себя и близких во время грозы.

Представим: на небе всего лишь несколько кучевых облачков, но в прогнозе – ухудшение погоды. А вы всей семьёй проводите время на поле. И вот где-то вдали раздались раскаты грома, и, кажется, блеснула молния.

Что вам необходимо делать? Можно ли продолжать играть, пока гроза ещё далеко? Или лучше переждать грозу на лавке под деревом? А может стоит быстро сесть в машину и уехать домой? Вот правильный ответ: если рядом нет надёжного укрытия (например, здания крепкой конструкции), сядьте в машину и переждите грозу.

Риск получить удар молнией не так и высок – 1 на 500 000, но различные сопутствующие факторы могут его значительно повысить. Молния чаще попадает в тех, кто во время грозы работает или занимается физической активностью на улице. Региональные и сезонные различия тоже могут повышать риск получить удар молнией: чаще всего в Центральном районе, Центрально-Черноземном, в Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале, на юге Западной Сибири.

Последствия этой травмы крайне тяжёлые. Удар молнией занимает лидирующее положение среди погодных факторов, приводящих к смерти. Но вы можете постараться защитить себя и близких во время грозы:

Если прогноз погоды обещает грозу, перенесите дальнюю поездку/путешествие или другие мероприятия.

Помните: услышали гром – найдите надёжное укрытие.

Правило 30/30: увидели молнию – считайте до 30, если гром раздался раньше, чем вы досчитали до 30, значит, гроза уже близко, срочно ищите укрытие; выходить наружу можно не раньше, чем через 30 минут после последнего раската грома;

Если рядом нет укрытия, припадите к земле настолько, насколько это возможно, так как молния ударяет в самый высокий объект.

Держитесь подальше от бетонных полов и стен, так как молния отлично проводится по металлическим проводам и арматуре внутри бетона.

Но, к сожалению, нахождение в помещении не означает, что вы на 100% защищены от удара молнией. Около трети всех ударов молнией происходит в помещении.

Поэтому: