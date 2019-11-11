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/ Здоровый образ жизни

Голышом на холоде: врач рассказала, как правильно спать, чтоб высыпаться

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Усталость утром и желание бросить будильник в бездну… Такие ощущения наверняка знакомы многим, особенно осенью, не так ли?

Семейный врач Наталья Лобода объясняет такое явление тем, что многие отходят ко сну не совсем правильно, не давая телу и мозгу полноценно отдохнуть. А с наступлением холодов, когда организм расходует больше энергии на поддержание нормальной температуры, усталость ощущается намного сильнее. Потому нужно внести небольшие коррективы, чтобы по утрам чувствовать себя отдохнувшим и бодрым.

MedOboz узнал несколько секретов, которые помогут вам спать крепче и качественнее.

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Выспаться

Выспаться

Sobinam

Оставьте сигареты и коньяк

Казалось бы, рюмка конька (виски, текилы и т.д.) и сигарета перед сном расслабляют и ускоряют процесс засыпания. Однако это иллюзия. На самом деле и то, и другое (а вместе - с двойной силой) значительно сокращают фазы сна, которые отвечают за сновидения и глубокий сон. Выходит, что вы вроде как и спите необходимое время, но при этом поверхностно, совершенно не отдыхая.

Потому бросайте эти пагубные "релаксирующие" привычки, и вот увидите, уже после первой-второй ночи вы ощутите совсем другое состояние.

Засыпайте без книг и фильмов

Любая информация, которая поступает в мозг перед сном, вынуждает его активно включаться в работу, переваривая увиденное или услышанное (процессы происходят даже когда вы спите). Потому если хотите почитать книгу или посмотреть фильм, делайте это за пару часов до сна, чтобы мозг успел обработать информацию и "успокоиться".

Тем более отложите в сторону гаджеты. Ученые говорят, что синий свет дисплеев и мониторов возбуждает нервную систему и сбивает биоритмы, от чего процесс засыпания может затянуться.

Поставьте мысли на паузу

Ложась в постель, научитесь полностью отключаться от будоражащих мыслей – часто именно они мешают уснуть и качественно спать. Так, постарайтесь считать овец, рисуя их в своей голове, мысленно рисуйте карту мечты, представьте, что вы находитесь там, где больше всего хотели бы оказаться (например, на берегу океана) и т.д. Главное, не думайте о "здесь и сейчас".

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Спите голышом

Освободите тело от лишней одежды – дайте ему свободно "дышать" и расслабиться. Дело в том, что пижамы, белье и т.д. сковывают движения и раздражают кожу, от чего сон может быть более чутким и чувствительным.

Убавьте температуру

Ученые уже давно выяснили, что комфортная температура для сна – 20-21 градус. Потому идея нагревать комнату до более высоких температур не очень удачная. Дело в том, что под одеялом температура будет еще выше (около 29-35 градусов), от чего организм начнет активно запускать процессы терморегуляции, что на качестве сна положительно уж точно не отразится.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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