Головная боль "на погоду": врач рассказала, как от нее избавиться

Кому-то перепады температуры приносят только неудобства в вопросе выбора одежды и обуви, а ком-то они причиняют настоящие мучения, провоцируя появление головной боли, сонливости и постоянной слабости.

"Зачастую метеозависимость появляется у пациентов, у которых уже имеются некоторые сбои в организме, в частности, нарушение кровообращения в головном мозге (может быть связано, например, с атеросклерозом сосудов или травмами позвоночника), сбои на уровне почек или печени и т.д. Потому острая реакция на перемены погоды является весомым поводом для обращения к врачу и прохождения диагностических процедур", - рассказала MedOboz семейный врач Наталья Деменко.

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При частых головных болях нужно обязательно обратиться к врачу АиФ

Потому эксперт не рекомендует подавлять неприятные симптомы мощными обезболивающими препаратами, а как можно скорее выделить время на качественное обследование. Вместе с тем и мужественно терпеть неприятные состояния не стоит. Попробуйте справиться с ними при помощи средств, которые предложила доктор.

Принимайте настойку женьшеня

Чтобы организму было проще подстраиваться под погодные качели, утром после завтрака принимайте фитопрепараты-адаптогены, например, настойку женьшеня (строго следуйте инструкции).

В этом растении содержатся фитостерины, жирные кислоты, а также эфирные масла и другие активные компоненты, которые помогают нормализовать артериальное давление и густоту крови, а также положительно влияют на состояние сосудов.

При слабости и сонливости рассосите дольку шоколада

Ощутив слабость и головокружение, съешьте одну-две дольки темного шоколада. Благодаря какао и сахару он обеспечит организм "быстрыми" углеводами, которые мгновенно преобразуются в энергию и помогут взбодриться.

Ешьте больше цитрусовых

Старайтесь ежедневно съедать несколько плодов цитрусовых: мандарины, грейпфруты, апельсины и т.д. В этих фруктах содержится много витамина С, который способствует разжижению крови и улучшению кровотока, а также способствуют выведению из организма лишней жидкости, потому головная боль и головокружение будут беспокоить вас меньше.

Делайте дыхательную гимнастику

Для улучшения состояния и избавления от неприятных симптомов регулярно делайте дыхательные упражнения. Желательно повторять их утром и вечером, а также если чувствуете, что вас "накрывает" боль и раздражительность.

Так, на два счета сделайте неглубокий вдох, на пять счетов - медленно выдохните, втягивая живот. Повторите такое упражнение 7-10 раз.

Затем на четыре счета сделайте очень глубокий вдох, на восемь счетов – максимально выдохните. Также повторите все не меньше 5 раз.

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