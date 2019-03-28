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/Здоровый образ жизни

Есть в чипсах и сухариках: Супрун раскрыла правду об известной пищевой добавке

2.9тЧитать материал на украинском

Глутамат натрия, а точнее его чрезмерное потребление, может нанести вред здоровью.

Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, отметив, что эта распространенная пищевая добавка у некоторых людей вызывает ужас.

"Многочисленные исследования показали, что от глутамата натрия действительно может быть плохо, но только чувствительным к нему людям. В целом он безопасен в достаточно высоких дозах, ведь мы сами создаем глутаминовую кислоту", — написала она.

"Он есть в составе так называемой "мусорной еды" — в чипсах, сухариках или растворимых супах. Такая пища малопитательная, не содержит клетчатку, витаминов или необходимых нам полезных веществ. Все, что мы с ней получаем — калории и интенсивный вкус, что увеличивает желание есть эту пищу еще", — отметила и. о. министра.

Есть в чипсах и сухариках: Супрун раскрыла правду об известной пищевой добавке

ecology.md

По словам Супрун, глутамат натрия в пище — это свободный глутамат, не связанный с белками, он быстрее проникает в кровь, поэтому его концентрация резко возрастает, из-за возникновения таких пиков чувствительным людям может стать плохо. При этом природный глутамат пищи, который есть в помидорах, грибах или курятине, связанный с белками, проникает в кровь постепенно без резкого роста.

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"Еще одна опасность — содержание натрия. Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой пищи, но и всего, что имеет много натрия, в том числе глутамата натрия", — добавила и. о. министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в список самых вредных продуктов для человека входят сосиски, полуфабрикаты и консервы.

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Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
УкраинаКиев
Теги
здоровьеМинистерство здравоохранения
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Макарский Александр
Макарский Александр
Мосорная еда, конопля и транспланталогия-майбутне Украины-Руси! За це стоял майдан и сгинула небесна сотня СУГС!
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Макарский Александр, поцiлуй мою бандерiвську сраку, кацап!
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