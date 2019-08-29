Главные ошибки при похудении: как их не допустить

Диетолог Елена Кален рассказала о главных ошибках при снижении веса.

На своей странице в Instagram она отметила, как их не допустить:

Ошибка №1 - голодовка. Когда мы переходим на воду, начинаем отвлекать свои мысли о еде, т.е. игнорируем голод. Если организм испытывает голод, всегда нужно принимать пищу. Тело всегда сигнализирует о голоде в тот момент, когда ему нужны питательные вещества, когда заканчивается материал для строительства новых клеток.

Ошибка №2 - низкокалорийная еда. Когда вместо того, чтобы есть полноценную полезную пищу человек переходит на низкокалорийную в надежде, что именно это поможет ей похудеть. Ваша задача съесть любой продукт только, чтобы утолить голод. Именно такое питание полезно для вашего организма.

Похудение 24 канал

Ошибка №3 - погоня за скоростью снижения веса. Желание сбросить вес побыстрее всегда идет от головы, тело не может прыгнуть выше своих возможностей. Если это игнорировать и сознательно отказываться от еды, когда вы голодны, снижение веса не произойдет. Организм, наоборот будет накапливать калории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кален ранее рассказала, что для создания красивого рельефа тела лучше всего подходят силовые упражнения, которые можно делать с собственным весом или спортивным инвентарем.

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