Фитнес-корсет для осиной талии: развенчан миф о популярном гаджете

На что только не идут девушки (да и мужчины, впрочем), лишь бы избавиться от лишнего жирка на животе и обзавестись заветными кубиками пресса.

Маркетологи, воодушевившись подобным рвением за стандартами красоты, вдохнули новую жизнь в популярные некогда утягивающие корсеты, делавшие талии вельможных дам визуально тоньше, а бедра и грудь – объемнее. Добавив уже известному аксессуару приставку "фитнес", производители и продавцы вызвали настоящий фурор среди тех, кто гонится за красивой фигурой: реклама сравнительно нового спортивного гаджета гласит, что в таком корсете можно не только ходить в спортзал, но и заниматься домашними делами, ходить на работу и даже спать. Да что там спортзал – он поможет убрать живот и сделать красивую талию и без физнагрузок, если вы таковые не любите, просто наденьте и носите себе с миром.

Однако горькая правда состоит в том, что новомодные фитнес-корсеты, так же, как и те, что носили 200-300 лет назад, по большому счету не несут практически никакой пользы, кроме визуальной. А если чрезмерно ими увлекаться, то можно еще и поплатиться за гонку за "легкой добычей" (в нашем случае – тонкой талией без усилий).

MedOboz выяснил у фитнес-тренера Юлии Кудлюк и врача Виктора Литвиненко, кому же на самом деле стоит использовать этот аксессуар, и чем чревато неправильное его ношение.

Популярный фитнес-корсет FitLook

Тренировки в корсете

Фитнес-пояс действительно может быть полезным, но это вовсе не радужные ожидания вроде "минус 5 сантиметров за две недели без диет и тренировок".

Например, такой корсет может оказывать дополнительную поддержку для спины и живота во время выполнения силовых упражнений. Он предотвращает лишний изгиб поясницы и дополнительно укрепляет мышцы живота при подъеме тяжестей.

Также фитнес-пояс поможет немного уменьшить объемы в области живота тем, у кого от природы широкая спина. Механизм тут такой – за счет удавливающего воздействия пояса мышцы пресса и спины частично "выключатся" во время выполнения упражнений, потому они не увеличиваются в объеме, тогда как остальное тело активно работает и набирает мышечную массу. В результате через какое-то время разница в объемах талии и бедер станет отчетливее. При этом рассчитывать на появление рельефных кубиков на животе (при постоянных тренировках в фитнес-поясе) не стоит.

Тут важно не забывать, что до упора пояс затягивать даже на короткое время (тренировка длится порядка 40-90 минут) не стоит. Во-первых, перетянув талию, вы ощутите тошноту и головокружение, при которых продолжать занятие вряд ли получится. Во-вторых, полноценная тренировка будет эффективной только при достаточном поступлении кислорода (жир сжигается только так), а с перетянутым животом и грудной клеткой полноценного дыхания не будет.

Фитнес-корсет в быту

Как уже говорилось, регулярное ношение корсета вряд ли приведет к долгожданной осиной талии, а вот беды в плане здоровья может наделать капитальной.

И не стоит даже впечатляться многообещающим эффектом сауны, который якобы создает этот аксессуар (реклама обещает, что лишний жир и сантиметры будут постоянно таять под ним) - вот прям сплю и вижу, как жир через поры вытекает. На самом деле тело, которое находится под воздействием такого "термо-пояса", просто будет терять влагу (потеть, пытаясь охладить перегретый его участок), а затем снова восстановить недостачу.

Вред от многочасового ношения пояса не только в потраченных на неоправданные надежды деньгах.

Как уже говорилось, процесс похудения требует кислорода: он просто необходим для обмена веществ, а его нехватка приводит к катастрофическим нарушениям метаболизма. Так, постоянно нося корсет, вы ограничиваете свои же возможности дышать, чем и провоцируете сбои обменных процессов, чреватые как набором веса, так и другими, более тяжелыми, последствиями.

Еще одно последствие погони за талией без усилий – атрофия мышц спины и живота. Под корсетом они фактически принудительно отключаются от своих первоочередных функций – поддерживающих. И в последствии просто теряют тонус, от чего больше не в силах справляться со своими задачами. Из-за этого после снятия корсета вы увеличиваете риск возникновения травм позвоночника, грыж и пр.

Кроме того, корсеты нарушают кровообращения, особенно в местах его воздействия. В результате недополучает кровь не только кожа и мышцы спины и живота, но еще и внутренние органы (брюшной полости, мочеполовой системы и пр.) Все это в перспективе чревато серьезными нарушениями пищеварения, проблемами с мочеиспусканием, репродуктивной функцией и т.д.

Ранее OBOZREVATEL делился простыми лайфхаками, которые помогут поддерживать вес без диет и тренировок.

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