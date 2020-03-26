Это снижает иммунитет: врач рассказала, что нельзя делать во время карантина

В период высокого риска заразиться коронавирусом COVID-19 каждому необходимо позаботиться о своем иммунитете – ведь это основной борец с инфекцией.

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И чтобы он оставался крепким и сдержал любую атаку патогенов, нужно как минимум отказаться от того, что негативно влияет на защитные силы организма. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, какие действия могут подорвать здоровье и увеличить вероятность заражения, а также призвала ответственно отнестись к карантину.

"Очень верю и надеюсь, что вы все придерживаетесь карантина. Он нужен, чтобы наша система медицины справлялась с лечением случаев коронаровируса, а не для пикников, встреч с друзьями и прогулок", – отметила эксперт.

Итак, что же может снизить наш иммунитет?

– Быстрые углеводы (сладости, кондитерские изделия, сухофрукты, хлопья, сахар и т.д.), трансжиры, чипсы, фастфуды, копчености, жареная пища. "Эти продукты всегда очень неполезны, а в период эпидемии – просто смерть для иммунной системы", – говорит Солощенко. По ее словам, такие продукты приводят к воспалению в организме, а также губят микробиом, то есть, по сути, "армию" по защите от вируса. Потому эту часть рациона обязательно нужно исключить.

– Алкоголь, любые виды курения, наркотики. "Думаю, здесь дополнительные комментарии излишни, и так все понятно", – подчеркнула врач.

– Недостаток белка в пище. "Наши антитела состоят из белков, мы их получаем с пищей. Полезный для здоровья белок бывает растительного происхождения (орехи, авокадо) и животного (яйца, рыба, нежирное мясо). Пост - хорошая вещь, но в период опасности заразиться вирусом, от которого нет специфического лечения, нужно несколько раз подумать, стоит ли строго поститься. В любом случае, растительные белки нужны в большем, чем обычно, количестве", – объяснила Солощенко.

– Недостаток витаминов и микроэлементов. Особенно, по мнению эксперта, стоит обратить внимание на витамин Д, который, с одной стороны, играет важную роль в построении защитной функции, а с другой – уже почти на исходе после длинной зимы. "Мы не можем получить его с первыми лучиками солнца, ведь вынуждены сидеть дома. Возможно, даже стоит принимать этот витамин вдобавок к продуктам, которые его содержат – печень трески, яйца, жирная рыба. Остальные витамины мы вполне можем получить с пищей. Главное, побольше разноцветных ягод и овощей, разнообразное питание", – рекомендует доктор.

Даже будучи дома на карантине важно контролировать питание и заниматься спортом Чемпионат

– Депрессия, чувство безнадежности, апатия, пессимизм. "Какой смысл вашему организму бороться с вирусами, если вы сами этого не хотите и не верите в успех? Не забывайте, кто самый главный в вашем теле. Ищите положительные эмоции, мотивацию, верьте в лучшее обязательно. Это всегда помогает – и выздороветь, и не заболеть, и решить любую проблему", – отметила эксперт, добавив, что, впадая в уныние, мы перекрываем себе все выходы из ситуации.

– Повышение массы тела. Как известно, лишний вес очень мешает иммунитету полноценно работать. "Карантин – это не еда и сон. Зарядку можно делать и дома, а общее количество пищи нужно снизить, ведь дома снижены и энергозатраты", – советует Солощенко.

– Нарушение режима сна, недосыпание. "Часто в отпуске или на выходных мы засиживаемся допоздна за компьютером или телефоном. Потом спим до полудня. Такой режим очень вреден для нашего здоровья. Да, и в принципе, очень много времени за гаджетами не укрепит наш иммунитет – нужно ограничивать время на них", – подчеркивает эксперты, рекомендуя переключиться на другие занятия, например, складывание пазлов, уборку, настольные игры и т.д.

– Сухой перегретый воздух. "Сейчас батареи работают на полную, а из-за такого режима высыхают слизистые оболочки и дыхательные пути, что позволяет вирусам легче проникать в организм", – отметила кардиолог, порекомендовав регулярно делать проветривание, увлажнение и пить много воды.

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