Ест каждый: любимые продукты оказались причиной рака и цирроза

Шоколад, мармелад и различная выпечка могут привести к раку прямой кишки и циррозу печени.

Об этом изданию Focus.de рассказал немецкий гастроэнтеролог профессор Томас Фрилинг. Он назвал список продуктов, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

По мнению специалиста полностью исключить из рациона стоит майонез и маргарин. Также необходимо сократить потребление колбасных изделий и копчений. Если употреблять их раз в неделю, они не нанесут никакого вреда организму.

Выпечка и шоколад опасны для здоровья goodfon.ru

Фрилинг отметил, что бананы, варёный картофель, фруктовое пюре и квашеная капуста, наоборот, защищают слизистую кишечника.

Гастроэнтеролог предупредил, что неправильное питание на протяжении долгого времени может привести к хроническому воспалению кишечника, циррозу печени и раку прямой и ободочной кишки.

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