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/ Здоровый образ жизни

Ест каждый: любимые продукты оказались причиной рака и цирроза

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Шоколад, мармелад и различная выпечка могут привести к раку прямой кишки и циррозу печени.

Об этом изданию Focus.de рассказал немецкий гастроэнтеролог профессор Томас Фрилинг. Он назвал список продуктов, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

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По мнению специалиста полностью исключить из рациона стоит майонез и маргарин. Также необходимо сократить потребление колбасных изделий и копчений. Если употреблять их раз в неделю, они не нанесут никакого вреда организму.

Выпечка и шоколад опасны для здоровья

Выпечка и шоколад опасны для здоровья

goodfon.ru

Фрилинг отметил, что бананы, варёный картофель, фруктовое пюре и квашеная капуста, наоборот, защищают слизистую кишечника.

Гастроэнтеролог предупредил, что неправильное питание на протяжении долгого времени может привести к хроническому воспалению кишечника, циррозу печени и раку прямой и ободочной кишки.

Как писал OBOZREVATEL, Супрун сообщила, что сахар лучше заменить фруктами, а не медом, патокой, фруктозой, коричневым сахаром, кленовым или агавовым сиропом.

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Автор
Карина Бондаренко
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