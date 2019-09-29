Если укусил зверь: Супрун дала советы по лечению от бешенства

Бешенство – это смертельно опасный вирус, который передается людям через слюну инфицированных животных во время укуса.

Поэтому стоит быть весьма осторожными при контакте с животными, в особенности с дикими. Об этом на своей странице в Facebook рассказала бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Кусаться могут лисы, крысы, белки, еноты, ежи, летучие мыши, собаки и кошки. Более вероятно, что бешенство переносят хищники: лисы, еноты, вакцинированные от бешенства собаки и коты, но не мелкие животные, хотя этого тоже нельзя исключать", – предостерегла Супрун.

Она добавила, что кроме вируса бешенства, в слюне перечисленных животных могут быть другие вирусы или бактерии, в том числе герпесвирус, вирус птичьего гриппа, возбудители столбняка, лептоспироза, сальмонеллы и другие виды бактерий и патогенных грибков.

Ульяна Супрун Хвиля

В честь Всемирного дня борьбы с бешенством Супрун опубликовала ряд советов, которые помогут вам избежать заболевания, если вас укусил зверь.

"Бешенство напоминает простуду, но затем появляются лихорадка, головная боль, тошнота, рвота, беспокойство, повышенное слюноотделение, тяжесть при глотании и отказ от воды, бессонница, галлюцинации, паралич. Сначала бешенство не проявляется, но когда болезнь станет заметной, будет уже поздно", – рассказала общественный деятель о симптомаx бешенства.

Поэтому, по словам Супрун, нельзя медлить при укусе зверя. Первое, что нужно сделать: это немедленно обращаться за медицинской помощью и требовать уколоть противорабичную вакцину. Это ускорит развитие иммунного ответа, необходимого для нейтрализации вирионов.

Инкубационный период вируса бешенства у человека составляет 1-3 месяца, хотя возможно развитие болезни за неделю или за год. Поэтому для формирования иммунитета требуется определенное время.

Что делать:

Промойте рану проточной водой с мылом, даже если укус не до крови. Промывать надо 15 минут. Впоследствии дезинфицировать.

Обратитесь за медицинской помощью . В результате обнаружения бешенства, вам введут четыре-пять (по канадскими рекомендациями) и шесть (по украинским) доз противорабичной вакцины. Вакцинируют в день укуса, а затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день после укуса.

Нельзя медлить с вакцинацией более 48 часов с момента укуса.

Если на вас просто села летучая мышь, или вы держали его в руках, но не были поцарапаны и слюна не попала на рану, можно не волноваться. А вот любой контакт ребенка с летучей мышью канадские врачи считают достаточной причиной для вакцинации и терапии.

Но, чтобы гарантировать себе защиту от бешенства, помните:

Правило №1 – не трогайте зверей

Если хотите их покормить, оставьте еду. Если кажется, что животное нуждается в помощи, обратитесь в службу спасения животных или наденьте хотя бы кожаные перчатки и подумайте заранее, в чем вы понесете животное. Если нет в чем, то лучше не трогайте.

Правило №2 – вакцинируйтесь

Если вы – охотники, работаете с животными или в лесу, то вам обязательно следует иметь противорабичную вакцинацию. Но, в случае укуса лисы или другого животного, все равно нужно введение вакцины, но можно обойтись без введения антител.

В Украине вакцины от бешенства есть в регионах по ссылке.

"Ключевой вывод – не забывайте о плановых прививкаx, имейте при себе мыло и питьевую воду, когда идете отдыхать на природе, будьте осторожны и не создавайте опасных ситуаций, лечитесь согласно протоколам, зная свои права как пациентов", – резюмировала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала об опасных обитателях городов. Как отметила она, голубей не зря называют "летающими крысами".

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