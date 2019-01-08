Елку с глаз: психологи рассказали, как вернуться к реальности после праздников

После затяжных новогодних праздников, на которых многим украинцам везет отдохнуть неделю и больше, очень тяжело вернуться в рабочее состояние.

Психологи дали несколько советов, как привести себя в порядок и выйти из расслабленного состояния безболезненно, передает "Лайф".

Специалисты уверены, что к выходу на работу нужно готовиться заранее. В частности, психологи советуют убирать все предметы, которые напоминают о праздники, а также делать небольшую перепланировку. В случае с Новым годом – это елка и игрушки.

"В последний рабочий день перед каникулами уберите из офиса или хотя бы с рабочего стола все, что будет напоминать вам после выхода на работу о прошедших праздниках (елочку, игрушки, новогодние украшения)", — заявил психолог Александр Аграшенков.

По мнению кандидата психологических наук Александра Клочкова, праздники нужно делить на три этапа: новогодняя ночь до 2 января, посещение друзей и родственников с 3 по 6 января. Завершить употребление алкоголя и оливье за три дня до выхода на работу. В идеале в это время посетить профессиональные тренинги или просто тихо провести время с семьей. В третий этап входит поход на горки или на природу.

Активный отдых whealth.ru

"Важно хотя бы в последние три дня устроить себе отдых по-младенчески — спать, хорошо есть и гулять. Зимние виды активного отдыха также приветствуются. Санки, лыжи, коньки, да и просто прогулки, игра в снежки — это то, что зарядит позитивом и энергией", — считает Анна Беляева.

По мнению психолога Натальи Приймаченко, нужно прекратить себя программировать, и меньше думать о нежелании идти на работу.

"Дело в том, что мы сами себя программируем, что это тяжело. Половина наших трудностей и переживаний от этого. Если же настроиться, что это будет легко и приятно, так и произойдет. А практические действия тут нужны минимальные: купите красивую одежду, кружку или ежедневник, чтобы захотелось скорее применить их по делу", – отметила она.

Кандидат психологических наук Ульяна Зинова уверена, что не нужно бросать себя после праздников в самый разгар рабочих будней, а дать себе пару дней, чтобы раскачаться. Для этого нужно составить четкий график действий по часам. А планировать время с простых и приятных задач.

В первые дни также выручает правило "еще чуть-чуть" или "пяти минуточек".

"Есть такой чудесный прием, когда не хочется работать. Договариваетесь с собой, что поделаете это только 5 минут. После того как почувствовали, что ваша сопротивляющаяся работе часть согласна на 5 минут, ставите таймер и работаете ровно 5 минут. После этого останавливаетесь", – советуют эксперты.

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