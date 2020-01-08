Эксперт рассказала, как быстро восстановиться после праздников

Для многих новогодние праздники оставляют не только приятные воспоминания о веселье и путешествиях в компании родных и близких. Для кого-то это еще затянувшееся ухудшение самочувствие и подавленное настроение из-за переедания всевозможных тяжелых блюд и избытка алкогольных и сладких напитков.

"Если вы в обыденной жизни не часто позволяете себе всяческие "шалости" в виде сладостей, жирностей и газировок, то в период зимних гуляний вашему организму приходится тяжко. "Аукаться" эта вольность может в виде слабости и сонливости, нарушении пищеварения, постоянной тяжести в животе, раздражительности и подавленном настроении, ухудшении состояния кожи и т.д.", - рассказала MedOboz терапевт-гатроэнтеролог Наталья Гордиенко.

И пусть эти состояния часто неизбежны, если в праздники вы не ограничиваете себя ни в чем, то ускорить "выздоровление" можно.

После новогодний гуляний многие чувствуют себя разбитыми и уставшими А-panov

Завтракайте йогуртом

Пусть утром после застолий вам кажется, что вы наелись на пару недель вперед, ни в коем случае не игнорируйте завтрак. Ведь это залог вашей бодрости и энергии на весь день.

Только замените на некоторое время привычные утренние блюда (тосты, яичницу или сэндвичи) на нежирный йогурт (0,5-1,5% жирности). Этот продукт поможет организму избавиться от остатков непереваренной пищи, ведь за счет лакто-бактерий помогает нормализовать пищеварение, восстановить микрофлору ЖКТ и ускорить перистальтику кишечника. Кроме того, за счет улучшения микрофлоры пищеварительной системы такой завтрак положительно отразится и на вашей внешности – кожа снова засияет, а высыпания и шелушения в разы быстрее оставят вас в покое.

Ешьте много цитрусовых

Тяжелая пища и алкоголь вынуждают организм работать на износ, от чего он в разы быстрее теряет запас необходимых ему витаминов и полезных микро- и макроэлементов. И первым в списке "потерь" стоит витамин С – именно он участвует во всех процессах, связанных с "фильтрацией", метаболизмом и т.д.

Потому ваша задача – поскорее восстановить запасы аскорбинки. Для этого не обязательно сразу наедаться БАДов и поливитаминных препаратов. Например, трижды в день съедайте по мандаринке, выпивайте по стакану цитрусового фреша, а с основными приемами пищи ешьте салат с квашенной капустой.

Не ставьте рекорды

Если вы до Нового года регулярно посещали тренировки и на период праздников дали себе затяжной отгул, забудьте на время о прежних нагрузках. На первом-втором послепраздничном занятии войдите в роль "опытного новичка" и выполняйте все упражнения с ограниченным весом, интенсивностью и меньшим количеством подходов.

Не забывайте, что тело даже за короткое время отвыкает от нагрузок, и ваше стремление после перерыва сделать привычные упражнения или, еще хуже, побить собственный рекорд, пытаясь сразу "согнать" все набранное, обернется резким ухудшение самочувствия прямо в спортзале (одолеет слабость, закружится голова), а на следующий день может появиться такая крепатура, что желание тренироваться отпадет еще минимум на неделю.

Откажитесь от ужинов перед сном

В период праздников мало кто смотрел на часы, отправляясь ужинать. Но праздники закончились, потому пора возвращать режим питания в норму.

Так, следите, чтобы последний прием пищи состоялся не позднее, чем за 3-4 часа до сна – за это время организм уже сможет переварить большую часть съеденного, а значит вам будет легче уснуть, сам сон будет более крепким и "сладким", а утром вы ощутите бодрость и легкость.

Если же снова наесться перед сном, с большей вероятностью на следующий день вы проснетесь угрюмым, уставшим и снова с неприятной тяжестью в животе.

Максимум, что можно позволить себе на ночь – это пара долек грейпфрута, апельсина или памело. Эти цитрусовые не утяжеляют пищеварение, при этом способны усмирить аппетит.

Ранее OBOZREVATELрассказывал, какие продукты помогут быстро прийти в норму после праздников.

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