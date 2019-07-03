Кофе с маслом: американец придумал секрет долголетия

Американский предприниматель планирует дожить до 180 лет с помощью кофе с маслом.

Основатель культового американского бренда кофе Bulletproof Дэйв Аспри называет себя "первым в мире профессиональным биохакером". Об этом сообщает ВВС.

Аспри строго придерживается режима физических нагрузок, а также принимает криопроцедуры, используя жидкий азот, и "купается" в инфракрасном свете.

Бизнесмен потратил более 1 миллиона долларов на улучшение своего тела и функций мозга. Эти финансовые затраты стали возможными благодаря популярности его марки кофе.

Дэйв Аспри bbc.com

Дэйв Аспри bbc.com

Биохакер – это тот, кто использует науку и технологию, чтобы попытаться улучшить свое здоровье, "взломав" свою биологию, часто делая вещи, которые остальные считают немного сумасшедшими.

Ранее MedOboz сообщал, что ученые обнаружили редкий ген, счастливые обладатели которого могут прожить более 100 лет и имеют меньший риск подверженности заболевания слабоумием.

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