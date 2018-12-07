''Достаточно одного раза!'' Медики назвали секрет ускорения обмена веществ

Исследователи из Техасского университета (США) пришли к выводу, что даже всего одна тренировка слабой интенсивности способствует ускорению обмена веществ.

Такие результаты показал эксперимент с мышами, которые "бегали" в колесе по двадцать минут в три подхода. У испытуемых грызунов зафиксировали активность клеток нервной системы, которые отвечают за аппетит и прием пищи, пишет Medical Express.

"Для активации этих нейронов вовсе не нужны большие усилия. Если хотя бы раз тренироваться в полуинтенсивном режиме, то на протяжении нескольких дней будет сохраняться хороший метаболизм", — сообщил невролог Университета Техаса доктор Кевин Ульямс.

Иллюстрация m.polit.ru

При этом эффект сжигания энергии можно продлить, если заниматься спортом несколько дней подряд. Результаты этого исследования особенно полезны для пациентов с диабетом, у которых обмен веществ часто бывает замедленным.

Активация нейронов у мышей во время бега Medical Express

Как писал OBOZREVATEL, ученые из США назвали диету, которая помогает не только сбросить вес, а и ускорить обмен веществ. Согласно с их исследованием, люди с избыточной массой тела, последовавшие их советам, резко ускорили метаболизм.