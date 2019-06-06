Как наркотики уродуют людей: опубликованы фото до и после

Наркотики оказывают негативное влияние на здоровье и могут изменить внешность человека всего за год.

Информационный центр Drug Abuse показал людей, которые были арестованы за хранение и употребление наркотических веществ, сообщает таблоид Daily Mail.

Фотографии демонстрируют изменения, которые произошли с людьми за 12 месяцев употребления метамфетамина, героина, кокаина и марихуаны.

Мощным стимулятором является кокаин, он поражает центральную нервную систему (ЦНС), заставляя сердце и мозг работать быстрее. Его внешние эффекты менее очевидны, чем других препаратов, тем не менее он негативно влияет на кишечник и сердце.

Употребление кокаина Иллюстрация

Героин известен противоположным влиянием на ЦНС, он замедляет сердцебиение. Кроме того, вызывает самые заметные физические изменения в облике человека, который его употребляет - на лице и губах возникают язвы, появляется болезненная бледность, снижается вес.

Употребление героина Иллюстрация

Метамфетамин вызывает бессонницу, покраснение глаз, потерю аппетита и гниение зубов, зуд кожи. Также из-за него страдают почки, легкие и мозг.

Употребление метамфетамина Иллюстрация

Согласно статистике Минздрава, в Украине 346 тысяч человек, среди которых молодые люди трудоспособного возраста, употребляют инъекционные наркотики.

Ранее MedOboz сообщал, что очистка окружающего пространства и тщательная уборка являются важным шагом в процессе избавления от алкогольной или наркотической зависимости.

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