В наше время нужно стараться меньше идти в аптеку за химическими составами, так как их действие убирает только временные симптомы, а причина как часто и бывает, остаётся. Потому можно пробовать всякие препараты, главное, чтобы эффект был хороший и поменьше побочных действий!!!
Потому пару фраз о элеутерококке. Не болеем, тонизируемся, молодеем - все с помощью элеутерококка! Элеутерококк богат витамином С и витаминами группы В, а также множеством микроэлементов. Целебные свойства растения определяются особой группой веществ, называемых элеутерозиды. Общеукрепляющие и стимулирующие действия препаратов элеутерококка характеризуются увеличением гемоглобина в крови, физической силы, мышечной массы и жизненной емкости легких. Элеутерококк обладает хорошими восстановительными свойствами, поэтому его применение в медицине в послеоперационный период способствует ускорению заживления тканей и восстановления белкового состава плазмы. Купить его можно в любой аптеке.
Аптечный экстракт элеутерококка принимают до обеда по 20 капель 2 раза в день как антитоксическое средство.
При раздражительности, усталости, апатии элеутерококк пьют дважды в день до еды по 30 капель.
При вегето-сосудистой дистонии принимать по 30 капель до еды в первой половине дня 3 раза в день. Курс 2 недели. При ревматических поражениях сердца принимать 2-3 раза в день до обеда по 20 капель. Он стимулирует сердечную деятельность.
При умственном переутомлении экстракт дважды или трижды в день в дообеденное время по 20 капель.
В качестве общеукрепляющего средства в дообеденное время 2-3 раза в сутки по 15 капель, можно добавлять в соки или чай.
Элеутерококк способствует повышению потенции, поэтому очень полезен для представителей сильного пола. Для этого следует принимать по 20 капель аптечного препарата 2-3 раза в сутки в дообеденное время.
Женщинам в послеродовом периоде для восстановления сил рекомендуется 2 раза в день по 20 капель. Не принимать на ночь.
В случаях тяжелых проявлений климакса - за 30 минут до еды в дообеденное время по 25-40 капель. Курс от 25 до 30 дней.
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