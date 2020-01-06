Для настроения, красоты кожи и волос: чем полезен магний для женского организма

Очень важный для женщин микроэлемент – магний! Его можно пропивать курсом раз в год. Лабораторными методами искать этот элемент в крови бесполезно. Его уровень в сыворотке крови может сохраняться в нормальных границах даже при снижении общего количества магния в организме на 80% (более достоверным, кстати, считается определение магния в волосах и ногтях).

Как может проявляться недостаток магния:

кардиологические проблемы;

повышенная раздражительность, плохой сон, депрессия, утомляемость;

судороги и спазмы мышц (в том числе ночные судороги икроножных мышц у женщин);

гастроэнтерология: запор либо диарея, тошнота, боли в животе вследствие нарушенной моторики ЖКТ;

предменструальный синдром;

задержка жидкости в организме, отеки;

старение кожи как проблемы обмена коллагена, выпадение волос;

потеря резкости зрения.

Суточные нормы магния: 350 мг для женщин и 450 мг для мужчин. Можно найти немало продуктов, содержащих магний.

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Магний – важный микроэлемент для здоровья женщины Коллаж

Но! Он не особенно хорошо усваивается организмом и "наесть" нормальное количество магния практически невозможно. Поэтому я соглашусь с врачами в необходимости поставлять организму хорошоусваиваемый магний в адекватных количествах.

Можно ли получить избыток магния?

Да, если есть тяжелая патология почек, а магний вливается внутривенно. Другими способами его передозировать невозможно!

Магний не стоит принимать одновременно с кальцием, а вот сочетать его нужно с витамином В. Предпочтение отдавать лучше цитрату и лактату магния (по официальным источникам, усвояемость у них выше).

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