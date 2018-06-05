В том плане, что - диета в виде ограничения каких-то продуктов не приводит к желаемому снижению веса. Успешной считается диета, при которой удается снизить вес на 5-10%. Но по мнению людей эти 5-10% не то, чего они хотят. Это вопрос психологии и рекламы "посмотри на меня до и после".

В длительной перспективе сброшенный вес возвращается. Да и надо помнить, что от стыда люди преувеличивают масштабы своего похудения. Подробно об этом говорит Трейси Манн в своей книге.

Причин несколько:

Генетические. Вес приемных детей намного больше напоминает вес их биологических родителей, чем приемных. Не смотря на то, что дети питаются по примеру родителей, с которыми живут. Генетика обеспечивает 70% весовой вариативности. Это не значит, что все плохо. Например, для некоторых потолстеть тоже не просто. Мы это знаем из опытов на людях под самым строгим наблюдением – заключенных. Им можно запретить тренироваться для похудения. При намеренно обильном рационе они полнеют, но быстро теряют вес. Это значит, что степень нашего влияния на диапазон нашей массы у нас ограничен. Генами задан определенный диапазон нашей массы тела. И выйти из этого коридора на длительный период очень проблематично.

Психологические. Люди, когда голодают, постоянно думают о еде. Это приводит к срывам или разного рода поблажкам, помноженным на некомпетентность.

Стресс. Диета, которая включает в себя ограничения и контроль, провоцирует стресс. Стресс возникает даже у тех, кто не считает калории. Видимо так влияет само пищевое поведение, основанное на ограничениях. Показателем стресса служит повышенный уровень кортизола. Он же приводит к отложению жира.

Ну и самое важное – диеты, основанные на ограничениях, держатся на силе воли. Самом ненадежном нашем качестве.

Если вы похудели более чем на 10% вероятно вы использовали комплексный подход, не основанный только на пищевых ограничениях. Возможно вы дополнительно занимались спортом или изменили режим приема продуктов. Возможно вы избавились от веса, набранного во время физиологических изменений – стресса или беременности и вернулись в свой физиологический диапазон массы тела. Ну или вы сделали это недавно, и вас еще только ждет сюрприз.