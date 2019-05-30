Диетолог развенчала топ-3 мифа о жиросжигании

Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала об эффективных методах, как лучше всего сжечь лишний жир и подтянуть фигуру.

Так, на своей странице в Instagram она развенчала несколько популярных мифов о жиросжигании.

body-builder.info

Миф №1: жиросжигательные тренировки - это только кардионагрузки.

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Правда: жир сжигается при любых нагрузках - и при кардионагрузках, и при силовых. Но есть разница. На кардио сжигается больше жира непосредственно во время тренировки - из-за окислительных процессов. При этом нельзя задавать сходу высокую интенсивность: вы заставляете работать сердце на износ, а не теряете жир. Аэробный липолиз – это низко- и среднеинтенсивное кардио в течение долгого времени.

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Преимущество силовых занятий - в раскрученном “рваном” сердечном ритме. Благодаря этому жиросжигание продолжается и после тренировки, плюс организм берет больше энергии на восстановление.

Миф №2: что я ем – неважно, важно – сколько калорий я съем.

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Правда: дефицита калорий нужно достигать сбалансированным рационом. 1800 калорий, съеденных в шоколадках или в продуктах ПП – не одно и то же! Недостаток макро- и микроэлементов грозит нехваткой энергии, потерей мышц и "весовым плато". Не говоря уже о том, что чувство голода на "шоколадном пайке" просто не даст вам удержаться в рамках дефицита, и через несколько дней еще одна "диета" отправится на свалку истории.

Миф №3: спортивные жиросжигатели – гарант успеха.

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Правда: у таблеток и других БАДов, которые "ускоряют" обмен веществ, снижают аппетит, а “по некоторым данным” даже уносят на Луну, на деле мизерная эффективность. В день вы можете худеть максимум на 100 г жира (при дефиците калорий в 20% и тренировках с потерей 500-600ккал). Получается, что заявленные производителями "+10% к жиросжиганию" помогут потерять максимум еще +10 г жира.

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В обмен на это из 1 порции пилюль вы получаете нагрузку на сердце, равную 4 чашкам крепкого кофе! "Бонус": как только перестанете их пить, вес тут же вернется, если вы продолжаете питаться неправильно.

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