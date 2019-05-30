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/Здоровый образ жизни

Диетолог развенчала топ-3 мифа о жиросжигании

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Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала об эффективных методах, как лучше всего сжечь лишний жир и подтянуть фигуру.

Так, на своей странице в Instagram она развенчала несколько популярных мифов о жиросжигании.

Диетолог развенчала топ-3 мифа о жиросжигании

body-builder.info

Миф №1: жиросжигательные тренировки - это только кардионагрузки.

Правда: жир сжигается при любых нагрузках - и при кардионагрузках, и при силовых. Но есть разница. На кардио сжигается больше жира непосредственно во время тренировки - из-за окислительных процессов. При этом нельзя задавать сходу высокую интенсивность: вы заставляете работать сердце на износ, а не теряете жир. Аэробный липолиз – это низко- и среднеинтенсивное кардио в течение долгого времени.

Преимущество силовых занятий - в раскрученном “рваном” сердечном ритме. Благодаря этому жиросжигание продолжается и после тренировки, плюс организм берет больше энергии на восстановление.

Миф №2: что я ем – неважно, важно – сколько калорий я съем.

Правда: дефицита калорий нужно достигать сбалансированным рационом. 1800 калорий, съеденных в шоколадках или в продуктах ПП – не одно и то же! Недостаток макро- и микроэлементов грозит нехваткой энергии, потерей мышц и "весовым плато". Не говоря уже о том, что чувство голода на "шоколадном пайке" просто не даст вам удержаться в рамках дефицита, и через несколько дней еще одна "диета" отправится на свалку истории.

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Миф №3: спортивные жиросжигатели – гарант успеха.

Правда: у таблеток и других БАДов, которые "ускоряют" обмен веществ, снижают аппетит, а “по некоторым данным” даже уносят на Луну, на деле мизерная эффективность. В день вы можете худеть максимум на 100 г жира (при дефиците калорий в 20% и тренировках с потерей 500-600ккал). Получается, что заявленные производителями "+10% к жиросжиганию" помогут потерять максимум еще +10 г жира.

В обмен на это из 1 порции пилюль вы получаете нагрузку на сердце, равную 4 чашкам крепкого кофе! "Бонус": как только перестанете их пить, вес тут же вернется, если вы продолжаете питаться неправильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный диетолог Альбина Комиссарова рассказала о вредных привычках для фигуры, которые мешают похудеть.

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Место
Украина
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Корепанова Викуся
Корепанова Викуся
Oгрoмноe cпаcибо всeм тeм, кто пoказaл мне прекpacный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁j0o6ce Пpocто прoйдя пpocтoй опрoс пoлyчилa пoчти пoлугодовую заpплату)) Пoльзyйтесь, покa eщe еcть вoзмoжнocть=)
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