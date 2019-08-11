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/ Здоровый образ жизни

Диетолог раскрыла секрет идеального и плоского живота

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Качая пресс, человек укрепляет мышцы и делает их сильнее, но это не поможет животу стать плоским. Для этого нужно делать упражнение "вакуум" и правильно питаться.

Об этом сообщила нутрициолог Лора Филиппова на своей странице в Instagram. По ее словам, к решению проблемы нужно подходить комплексно.

"Качанием пресса мы укрепляем мышцы живота, делаем их сильнее! Это базовое и необходимое упражнение. Но оно не сделает живот плоским. Более эффективным для подтяжки внутренней стенки живота являться "вакуум" или "удияна", – написала специалист.

Живот

Живот

Для милых дам

Филиппова отметила, что это упражнение делается каждое утро натощак по 5-7 раз на полном выдохе и задержке дыхания, и подчеркнула, что в дни менструального цикла оно запрещено.

По ее словам специалиста, первый визуальный результат будет уже через месяц регулярных упражнений.

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"Но еще для плоского живота крайне важно питание – избыток простых несвязанных углеводов, сладких напитков очень быстренько там "поселяется" в виде лишнего жирка", – добавила нутрициолог.

Женский живот 🤗 тема, которая волнует и девушек, и мужчин 😂 ⠀ Кто-то любит мягкие формы, кто-то гонится за "кубиками" и "полосочками", в любом случае важно одно - красиво, когда живот подтянутый, а не свисает поверх джинс 😜 ⠀ 📌 качанием пресса мы укрепляем мышцы живота, делаем их сильнее! Это базовое и необходимое упражнение. НО это не сделает ваш живот плоским. ⠀ ✅ эффективное упражнение для подтяжки внутренней стенки живота - вакуум или удияна. Делается на полном выдохе и задержке дыхания. ВАЖНО - утром натощак и каждый день (5-7 раз). ❗️В дни цикла не делаем❗️ Первый визуальный результат уже через месяц регулярных упражнений 🙌 ⠀ 👉 Но еще для плоского живота крайне важно питание - избыток простых несвязанных углеводов, сладких напитков и т.п. очень быстренько там "поселяется" в виде лишнего жирка) Подходите к решению проблемы комплексно 🤗 ⠀ #плоскийживот #вакуум #удияна #лорафилиппова #лорафилиппова_плоскийживот #зож #нутрициолог #диетология #ппнедиета

Публикация от НУТРИЦИОЛОГ/все о ПП и ЗОЖ (@filippovadietology)

Как сообщал OBOZREVATEL, фитнес-блогер и эксперт по похудению Ирина Кайданович перечислила несколько привычек, которые помогут в достижении заветного красивого живота.

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Место
Украина
Теги
здоровье пресс
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