Диетолог раскрыла секрет идеального и плоского живота

Качая пресс, человек укрепляет мышцы и делает их сильнее, но это не поможет животу стать плоским. Для этого нужно делать упражнение "вакуум" и правильно питаться.

Об этом сообщила нутрициолог Лора Филиппова на своей странице в Instagram. По ее словам, к решению проблемы нужно подходить комплексно.

"Качанием пресса мы укрепляем мышцы живота, делаем их сильнее! Это базовое и необходимое упражнение. Но оно не сделает живот плоским. Более эффективным для подтяжки внутренней стенки живота являться "вакуум" или "удияна", – написала специалист.

Живот Для милых дам

Филиппова отметила, что это упражнение делается каждое утро натощак по 5-7 раз на полном выдохе и задержке дыхания, и подчеркнула, что в дни менструального цикла оно запрещено.

По ее словам специалиста, первый визуальный результат будет уже через месяц регулярных упражнений.

"Но еще для плоского живота крайне важно питание – избыток простых несвязанных углеводов, сладких напитков очень быстренько там "поселяется" в виде лишнего жирка", – добавила нутрициолог.

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