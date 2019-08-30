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/ Здоровый образ жизни

Диетолог дала простые советы, как легко начать худеть

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Известный диетолог Виктория Кляуз дала дельные советы, как мотивировать себя для похудения.

На своей странице в Instagram она отметила, что начинать нужно с правильного завтрака.

"Начните с завтрака без вредных крендельков, спуститесь вниз по лестнице вместо лифта, добавьте салат на семейный ужин, а завтра - поужинайте не в 10 вечера, а чуть раньше - в 8-9, а послезавтра - уберите с ужина колбасу", - написала диетолог.

Похудение

Похудение

24 канал

"Эти шаги не стоят денег или времени. Это ваши обычные действия - но они имеют здоровый вектор! Вот это и есть движение в сторону похудения, которое вы пытаетесь начать с прошлого нового года", - добавила Кляуз.

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Она отметила, что не нужно ждать лучшего момента, идеального понедельника, волшебного пендаля с небес - их никогда не будет.

Смотивируйте меня ❤️, а я вас - постом⬇️ "Мне очень нужно похудеть😭 Только в отпуск схожу, потом праздники отгуляю, 1е сентября - ребенка в школу, как раз в зал запишусь... и все - буду худеть!"💪 ⠀ А осенью - дождь, слякоть, грипп, рано темнеет - опять не получится, а потом - новый год и как то уже и не надо💃, а потом... после 8го марта тогда уже точно! А тут Пасха с куличами да майские с шашлыками, и снова лето, и снова отпуск...и снова купальник покупаем на размер больше, чем в прошлом году😭 ⠀ А теперь, по-честному🙌 - в течение этого "ожидания", неужели ничего не едите, не готовите, не покупаете? 🤷‍♀️ В вашем доме нет яиц, мяса, помидор, гречки или овсянки? Вы прям вообще ничего не знаете о продуктах - что кола и картошка фри это "зло", а овощи "добро"? А что тогда - ваше " начну худеть"?😳 ⠀ Для того, чтобы начать➡️ нужно встать с дивана и сделать ОДИН реальный шаг!💃 То, что в ваших силах "здесь и сейчас"💪 ⠀ Начните с завтрака без вредных крендельков, спуститесь вниз по лестнице вместо лифта, добавьте салат на семейный ужин🥗, а завтра - поужинайте не в 10 вечера, а чуть раньше - в 8-9, а послезатвра - уберите с ужина колбасу... ⠀ Эти шаги не стоят денегили времени👌 Это ваши обычные действия - но они имеют здоровый❤️ вектор! Вот это и есть движение в сторону похудения, которое вы пытаетесь начать с прошлого нового года😁 ⠀ Не нужно ждать - лучшего момента, идеального понедельника, волшебного пендаля с небес -их никогда не будет Не теряйте время -начинайте прямо сейчас! Ведь это каждому по силам!🙌

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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Тема
похудение
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