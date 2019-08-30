Диетолог дала простые советы, как легко начать худеть

Известный диетолог Виктория Кляуз дала дельные советы, как мотивировать себя для похудения.

На своей странице в Instagram она отметила, что начинать нужно с правильного завтрака.

"Начните с завтрака без вредных крендельков, спуститесь вниз по лестнице вместо лифта, добавьте салат на семейный ужин, а завтра - поужинайте не в 10 вечера, а чуть раньше - в 8-9, а послезавтра - уберите с ужина колбасу", - написала диетолог.

Похудение 24 канал

"Эти шаги не стоят денег или времени. Это ваши обычные действия - но они имеют здоровый вектор! Вот это и есть движение в сторону похудения, которое вы пытаетесь начать с прошлого нового года", - добавила Кляуз.

Она отметила, что не нужно ждать лучшего момента, идеального понедельника, волшебного пендаля с небес - их никогда не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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