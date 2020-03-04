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/ Здоровый образ жизни

Диалог с иммунитетом - 5 шагов, как защититься от вирусов

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Лучший вариант борьбы с болезнями - избежать их. Это значит, как минимум не вредить иммунитету, а еще лучше помочь ему.

Наш организм вполне способен защитить себя сам благодаря иммунной системе. Она контролирует безопасность и устойчивость нашего организма и не зря формировалась тысячелетиями. Но своим образом жизни или чрезмерным потреблением искусственных медикаментов мы ее сполна подавляем. Как следствие - частые вирусные и бактериальные заболевания с затяжным лечением.

Чтобы не только обеспечить нормальную работу иммунитета, но и усилить ее – мы подготовили для Вас 5 нестандартных советов для крепкого иммунитета.

Пополнение украинского недостатка

Витамины, макро- и микроэлементы – недостаток или перенасыщение даже одним может привести к расстройствам в организме и иммунной системе, не говоря о комплексных отклонения от нормы. Особенно острые недостатки для Украины - витамина D, йода, фтора и железа. Позаботьтесь в первую очередь о них, ведь наш климат и географическое положение не всегда позволяют получать их в норме. И не стоит сразу скупать весь ассортимент аптеки, попробуйте скорректировать образ жизни.

Витамин D мы в достаточном количестве можем получить от прогулок под солнцем и включением рыбы и яиц в рацион.

Йода больше всего содержится в морской капусте и морепродуктах, но стоит помнить - он разрушается при термической обработке, а его усвоению мешают капуста, хрен, кукуруза, арахис, репа и батат.

Фтор мы получаем в основном из воды и средств для ухода за полостью рта, а потому присмотритесь к этикеткам в следующий раз.

Железа много в красном мясе, печени, кровянке, гречке, бобовых, орехах, кураге, черносливе и зелени - включите их в ваш привычный рацион.

Бета-глюканы

Это природные иммуномодуляторы, которые за более чем 30 лет успели доказать свою эффективность и крепко войти во всемирную медицинскую практику. Бум исследования их свойств пришелся на 80-е годы прошлого столетия, а сейчас они стабильно применяются в Японии, США, Китае, Австрии и не только. И на это есть очевидные причины.

Они активируют как местный иммунитет - внешняя защита от вторжения агентов, так и системный - обезвреживание чужеродных агентов внутри организма. А по сути, это компоненты оболочки клеток дрожжей и других грибов с необычайной способностью стимулировать иммунную систему позвоночных.

Можно употреблять их как просто отдельно, так и более основательно - в комплексе. Говоря о последнем, стоит подбирать натуральные и взаимно стимулирующие компоненты. Удачно подобранный комплекс, например, имеет Бета-иммун - комбинация бета-глюканов, селена и экстракта кожуры черного ореха с полностью натуральным сырьем. Селен нужен для нормальной работы иммунитета, а экстракт кожуры черного ореха имеет противоинфекционные, противовирусные и иммуномодулирующие действия. В комплексе они усиливают активность иммунной системы и укрепление организма в целом. Поэтому Бета-иммун используют не только как профилактическое средство, но и как дополнительное усиление иммунитета при любом воспалительном процессе в организме.

Профилактика с таким комплексом особенно актуальна в период эпидемии гриппа и других вирусных инфекциях, также если стрессы или чрезмерная физическая нагрузка стали привычными для вашей жизни.

Контрастный душ

Или поочередная смена температуры воды с теплой на холодную и обратно в течение нескольких минут. Кроме стимуляции реакций иммунитета, он также развивает терморегуляцию, ускоряет обмен веществ и усиливает выработку коллагена и эластина в коже. Если нет противопоказаний (заболевания сердца, сосудов или кожи, беременность, онкология и т.д.), то можно начать практиковать хоть сегодня.

Начните с поочередной смены привычного теплого душа на менее теплый каждые 40-60 секунд в течение 3 минут, для начала этого будет достаточно. Дайте организму привыкнуть к процедуре. Последующие разы постепенно уменьшайте температуру воды и увеличивайте время, опираясь на собственные ощущения.

Здоровый сон

Следите за временем и условиями сна - полноценный отдых также влияет на иммунную реакцию и нормальную продукцию клеток иммунной системы.

Вы замечали чувство усталости и разбитости даже после 8 часов сна? Это происходит, если просыпаться посреди цикла сна, который в среднем длится 1,5 часа. А значит, общее время сна должно быть кратно 1,5 для легкого пробуждения - это 3, 4.5, 6, 7.5 и т.д. часов. Оптимально должно быть 5 таких полных циклов - это в среднем 7.5 часов.

Также следите за условиями помещения: для сна оптимум температуры должен быть около 20-22 градусов по Цельсию, влажности - 50-60%. И не забывайте проветривать комнату перед сном.

Если есть сложности с тем, чтобы уснуть - обязательно проверьте условия сна выше, уберите весь холодный свет от глаз за час до сна (экраны телефонов, компьютеров и т.п.), не ешьте тяжелую пищу позже 19 часов, а также попробуйте технику 4-7-8 или медитацию по технике описанной ниже.

Поддержание гармонии

Хотя и было доказано, что стресс в малых количествах полезен для иммунитета, но постоянные сильные стрессы могут не на шутку подкосить вашу естественную защиту. Поэтому даже если не можете изменить ситуацию, в которой оказались - измените свое отношение к ней.

Существует много доступных и простых практик для восстановления внутреннего спокойствия, одна из таких - медитация. Это фактически способ отпустить мысли и сосредоточиться на чем-то в данный момент. Лучше всего начать с концентрации на собственном дыхании.

Для этого сядьте в удобную для Вас позу и закройте глаза. Сфокусируйтесь на том, как вы дышите: вдыхайте через нос, наполняйте воздухом легкие и выдыхайте через рот. Хотя бы на 5 минут выключите свои мысли - здесь и сейчас только ваше дыхание. Старайтесь не думать ни о чем в эти несколько минут, тогда в конце сможете почувствовать спокойствие внутри.

Такая практика полезна не только успокоением, а и урегулированием дыхания – насыщение крови кислородом улучшает не только работу мозга и сон, а и состояние организма в целом.

Примените эти советы уже сегодня, чтобы наслаждаться весной сполна и не болеть.

Будьте здоровы!

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