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Диагностика в зеркале: врач рассказал, о каких болезнях говорят особенности внешности

18.9т
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Не все болезни и состояния дают о себе знать болью и дискомфортом. Часто негативные процессы в организме отражаются на внешности, и именно по ее особенностям можно заподозрить неладное.

MedOboz расспросил своих экспертов о том, какие же именно внешние признаки должны подтолкнуть вас заняться своим здоровьем.

"В большинстве случаев первой на негативные изменения в организме реагирует кожа, – говорит дерматолог Ольга Игнатьева. – Это наш самый крупный орган, потому по нему можно "читать" пациента, как отрытую книгу".

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Некоторые болезни проявляют себя "красиво"

Некоторые болезни проявляют себя "красиво"

Смолко

Врач рассказала, что при проблемах с желчным пузырем и желчевыводящими путями на коже лица появляется пигментация либо она меняет свой оттенок в сторону желтоватого. А при неполадках в желудочно-кишечном тракте свойственно реагировать угревой сыпью и жирным блеском, поскольку сбои ЖКТ приводят к нарушению работы сальных желез.

"Также угри могут внезапно появиться и при гормональных нарушениях, так что, если гастроэнтеролог по своей части сбоев не найдет, нужно идти к эндокринологу", – советует Игнатьева.

Также дерматолог добавила, что при проблемах с почками появляются оттеки под глазами, которые раннее вас не беспокоили, сосудистая сеточка проступает при сбоях в работе сердечно-сосудистой системы, а пигментация и излишнее выделение кожного сала предупреждают о неполадках щитовидки.

"Если кожа становится "землистой" – сероватой, блеклой, вам нужно обратиться к врачу без промедлений, поскольку так она обычно реагирует на тяжелые болезни, в частности, онкологические процессы. А когда кожа плавно превращается в "кукольную" – фарфоровую, без видимых пор и румянца, стоит наведаться к неврологу, поскольку такая реакция возникает при нарушении кровоснабжения головного мозга", – предупредила врач.

"Любая явная асимметрия на теле (брови или глаза на разном уровне, уголки губ "смотрят" в разные стороны и т.д.) также может свидетельствовать о нарушении мозгового кровообращения. Особенно стоит побеспокоиться, если при этом имеет место нарушение чувствительности с одной из сторон тела", – рассказал невропатолог Виктор Мацишин. Он добавил, что асимметрия может свидетельствовать и о развитии сколиоза.

Терапевт Мария горелая советует не игнорировать такой симптом, как припухлость губ. "Некоторые могут обрадоваться, заметив такие симпатичные "преображения", но, если у вас от природы тонкие губы и вдруг они увеличились в объеме без вмешательства косметолога, вам нужно обратиться к гинекологу или урологу, поскольку так тело реагирует на нарушения в половой системе или на гормональные сбои", – пояснила доктор.

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Также, по ее словам, стоит насторожиться, если внезапно у вас начала увеличиваться густота волосяного покрова (брови, ресницы, волосы на нога-руках). Это может свидетельствовать об изменениях на гормональном уровне, которые нельзя оставлять без внимания.

Изменение структуры волос (игривые завитки у тех, кого природа наградила прямыми волосами, или строгая прямота у кучерявых от рождения) может предупреждать о сбоях на уровне иммунитета или, опять же, гормональных нарушения, потому стоит пройти обследование у эндокринолога или иммунолога.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о чем могут предупреждать запахи тела.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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