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Диагностика в зеркале: названы красивые признаки опасных болезней

1.8т Читать материал на украинском

Преображаться в салоне красоты – хорошо, но еще приятней, когда улучшения внешности случаются без дополнительного участия специалистов.

Однако не все естественные преображения означают положительные изменения в организме. Некоторые наоборот, предупреждают об опасных состояниях, в частности, речь о завивке волос или увеличении объема губ. Потому оставлять их без внимания никак нельзя.

Семейный врач Мария Горелая подсказала читателям MedOboz, какие красивые изменения внешности должны не вызывать восторг, а настораживать.

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Красота может быть опасной

Красота может быть опасной

Единственная

Кукольная кожа

Кожа, напоминающая лицо фарфоровой куклы, мечта многих красоток. Еще бы, такую не нужно приукрашать тональниками и пудрой. Но только вот приобретение лицом бледного однотонного оттенка без видимых пор и румянца может предупреждать о нарушении кровообращения в головном мозге. Такое состояние может развиться из-за защемления сосудов, атеросклероза и т.д. В любом случае, лучше наведаться к невропатологу и тщательно все проверить.

Объемные губы

Если у вас от природы тонкие губы, и вдруг они стали пухлыми и одутловатыми (как после филлеров), нужно не плясать от радости, а идти к эндокринологу или гинекологу. Ведь часто причина таких проявлений – нарушения в мочеполовой системе или гормональный сбой.

Быстрый рост ногтей

Отметив, что ваши ногти без видимых причин стали отрастать быстрее обычного, в первую очередь обратите внимание на свой рацион. Вероятно, в нем содержится много нездоровых продуктов, в частности, полуфабрикатов, фастфуда и прочих, беспощадно отравляющих организм. Дело в том, что токсические вещества, которые попадают внутрь, в большинстве своем накапливаются в волосах и ногтях, и ускорение их роста может говорить об отчаянных попытках организма избавиться от вредностей. Кроме того, ускорения роста ногтей может предупреждать о гельминтозе.

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Естественная депиляция

Лишние волосы на теле – беда для женщин, потому с ними принято нещадно бороться. Но если эти волосы вдруг стали исчезать сами по себе, есть повод насторожиться. Первое, в чем может быть причина – нарушение обмена веществ, а именно усвоения белка. Также такие явления могут возникать на фоне нарушения кровообращениям из-за закупорки сосудов, их защемления и т.д.

Появилась завивка

Если у обладателей прямых волос вдруг появились игривые локоны или волны, при этом ни у кого из родственников волнистых волос нет и не было серьезных гормональных стрессов (например, беременности, родов и т.д.), тогда пора обратиться к эндокринологу и, возможно, иммунологу.

Изменение структуры волос может случиться в результате нарушений в работе щитовидной железы или серьезных сбоев в работе иммунитета. Оба эти фактора могут приводить к изменению формы волоса и изменению направления волосяных луковиц.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как пахнут различные болезни.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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