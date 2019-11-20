Диагностика по ногам: названы признаки опасных заболеваний

Говорят, в ногах правды нет. Как бы не так! Часто они первыми реагируют на изменения в организме и отчаянно пытаются предупредить о неладах со здоровьем, когда явные симптомы предательски отмалчиваются.

Терапевт Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, о каких заболеваниях могут предупреждать ноги, точнее, необычные проявления в нижних конечностях.

Ноги иногда первыми предупреждают о болезнях и сбоях Navolne

Прострелы, напоминающие слабые удары током

Независимо от локации (ступни, голени, бедра, колени) так могут проявляться нарушения в работе почек. При их недостаточной функции из организма плохо выводится жидкость, которая скапливается в нижних конечностях и оказывает давление на нервные окончания. Это и приводит к появлению резких кратковременных "электрических" болей.

"Гири" на ногах

Появление ощущения тяжести, если этому не предшествовали непривычные нагрузки (хождение на каблуках, длительная работа на ногах, удерживание тяжестей и т.д.), может предупреждать о сбоях на уровне сердечно-сосудистой системы. Так, например, при нарушении функции сердца циркуляция крови ухудшается, потому возникает отечность и, соответственно, тяжесть.

Стала выпирать косточка

Если суставная кость возле большого пальца стопы увеличилась в размерах, начала "ныть" и покраснела, вам стоит обратиться к ревматологу и пройти обследование. Ведь этот сигнал - начало развития подагры - предупреждает о повышении уровня мочевой кислоты в организме. Это вещество оседает в суставах и приводит к их воспалению. Утихомирить мочевину помогут специальные препараты, а глобально решить вопрос – корректировка питания.

Появляются непонятные синяки

Ноги стали реагировать синяками даже на малейшие касания? Вам стоит проверить состояние сосудов. Вероятно, имеет место атеросклероз или ломкость стенок сосудов, что в результате может привести к инсульту или инфаркту.

Постоянно холодные стопы

Если ноги мерзнут даже в тепле, а по вечерам беспокоят судороги, не медлите с визитом к эндокринологу. Так могут проявляться нарушения в работе щитовидной железы либо сахарный диабет. Из-за нарушения гормонального баланса нарушается кровообращения и обмен веществ, из-за чего кровь плохо поступает в нижние конечности, мышцы недополучают питания, что и приводит к неприятным ощущениям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пахнут различные заболевания.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!