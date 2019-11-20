Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Диагностика по ногам: названы признаки опасных заболеваний

1.4т
Читать материал на украинском

Говорят, в ногах правды нет. Как бы не так! Часто они первыми реагируют на изменения в организме и отчаянно пытаются предупредить о неладах со здоровьем, когда явные симптомы предательски отмалчиваются.

Терапевт Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, о каких заболеваниях могут предупреждать ноги, точнее, необычные проявления в нижних конечностях.

Новости
Диагностика в зеркале: названы красивые признаки опасных болезней
Ноги иногда первыми предупреждают о болезнях и сбоях

Ноги иногда первыми предупреждают о болезнях и сбоях

Navolne

Прострелы, напоминающие слабые удары током

Независимо от локации (ступни, голени, бедра, колени) так могут проявляться нарушения в работе почек. При их недостаточной функции из организма плохо выводится жидкость, которая скапливается в нижних конечностях и оказывает давление на нервные окончания. Это и приводит к появлению резких кратковременных "электрических" болей.

"Гири" на ногах

Появление ощущения тяжести, если этому не предшествовали непривычные нагрузки (хождение на каблуках, длительная работа на ногах, удерживание тяжестей и т.д.), может предупреждать о сбоях на уровне сердечно-сосудистой системы. Так, например, при нарушении функции сердца циркуляция крови ухудшается, потому возникает отечность и, соответственно, тяжесть.

Стала выпирать косточка

Если суставная кость возле большого пальца стопы увеличилась в размерах, начала "ныть" и покраснела, вам стоит обратиться к ревматологу и пройти обследование. Ведь этот сигнал - начало развития подагры - предупреждает о повышении уровня мочевой кислоты в организме. Это вещество оседает в суставах и приводит к их воспалению. Утихомирить мочевину помогут специальные препараты, а глобально решить вопрос – корректировка питания.

Появляются непонятные синяки

Ноги стали реагировать синяками даже на малейшие касания? Вам стоит проверить состояние сосудов. Вероятно, имеет место атеросклероз или ломкость стенок сосудов, что в результате может привести к инсульту или инфаркту.

Новости
Мобильное приложение для диагностики рака: комментарий онколога

Постоянно холодные стопы

Если ноги мерзнут даже в тепле, а по вечерам беспокоят судороги, не медлите с визитом к эндокринологу. Так могут проявляться нарушения в работе щитовидной железы либо сахарный диабет. Из-за нарушения гормонального баланса нарушается кровообращения и обмен веществ, из-за чего кровь плохо поступает в нижние конечности, мышцы недополучают питания, что и приводит к неприятным ощущениям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пахнут различные заболевания.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости