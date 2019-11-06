Диагностика "на нюх": врач рассказал, чем пахнут болезни

В норме запах человеческого тела практически неуловим. Однако случается, что от тела пахнет достаточно ощутимо, при этом амбре не всегда вызывает приятные ощущения.

Наш эксперт, семейный доктор Наталья Лобода утверждает, что часто появлением неприятного запаха информируют о себе различные сбои и заболевания. Потому ощутив от себя или своего близкого человека неприятный аромат, лучше не мешкать с походом к доктору.

MedOboz выяснил, чем пахнут некоторые болезни и состояния, и к кому нужно обращаться за помощью.

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Болезни тоже пахнут Аsk-why

Запах ацетона

Он часто сопровождает нарушения в выработке инсулина, то есть является звоночком о развитии сахарного диабета. Если же он сопровождается еще и болями в спине, отечностью и трудностями с мочеиспусканием, то вероятно причина кроется в почках. В первом случае нужно идти к эндокринологу, во втором – к урологу.

Тело пахнет котом

Если в доме нет кота, который постоянно "косячит", значит вероятно дело в нарушении метаболизма. Сперва обратитесь к терапевту или семейному врачу, а дальше – по показаниям.

Кислый запах, напоминающих уксус

Так проявляют себя заболевания дыхательных путей, чаще – легких, а также мастопатия либо дефицит витаминов группы D. Опять же, первым делом обратитесь к терапевту, он даст направление на нужные обследования, и разберется, в чем именно дело.

Затхлый запах "старости"

У молодых и у людей в среднем возрасте появляется такой запах при серьезных сбоях на гормональном уровне или нарушениях метаболизма определенных веществ. Решит вопрос гормонограмма и эндокринолог, при необходимости врач направит к другому специалисту.

Преследует запах рыбы

У женщин это часто симптом гинекологических заболеваний, потому стоит обратиться в женскую консультацию. В остальных случаях это признак нарушения обмена веществ.

Пахнет сероводородом

Будь-то со рта или от тела, это может говорить о развитии язвы желудка. Тут прямая дорога к гастроэнтерологу.

Мучит запах мокрой шерсти или перьев

Так могут проявляться нарушения в работе надпочечников. Вам стоит проконсультироваться с эндокринологом и пройти нужные обследования.

Алкогольное амбре

Если вы не употребляли спиртное, это может свидетельствовать о нарушении микрофлоры кишечника. Обратитесь к гастроэнтерологу, он расскажет, какие анализы сдавать и как лечить этот внутренний "спиртзавод".

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