Делает день: диетолог рассказала, почему нельзя забывать о завтраке

Часто, заботясь о стройности или из-за банального "проспал", многие отказываются от завтрака, мол, сейчас кофе, а за обедом – догоню.

Однако диетологи в этом вопросе категоричны: завтракать нужно всегда, ведь этот прием пищи для организма значит намного больше, чем может показаться, и непосредственно влияет на ход предстоящего дня.

Диетолог Галина Купцова рассказала читателям MedOboz, почему нужно обязательно кушать по утрам, и как выработать в себе эту привычку.

Завтрак заряжает энергией и позитивом Imom

Дневной заряд энергии

Утром организм особенно требует подпитки, особенно, если вы не склонны ужинать поздно или сытно. И удовлетворить потребность в силах и энергии может именно полноценный прием пищи (а не чашка кофе с молоком и сахаром, как многие привыкли).

Так, именно утренняя трапеза повышает вашу работоспособность и эффективность на 30%.

Повышение стрессоустойчивости

Сытый организм гораздо легче реагирует на стрессы. Многочисленные исследования показывают, что люди, которые регулярно завтракают, меньше подвержены стрессам и их негативным последствиям, чем те, кто отказывается от утреннего приема пищи.

Улучшение работы мозга

Даже если вы не ощущаете голода после пробуждения, это еще не значит, что ваш организм не нужно кормить. Так, после активных ночных процессов в органах и системах, возникает, опять же, колоссальная нехватка энергии. А при таком дефиците, как известно, все когнитивные функции снижаются.

Кроме того, в результате исследований было доказано, что у людей, которые систематически завтракают, возрастные повреждения структур мозга замедляются, что отсрочивает развитие таких болезней, как например, болезнь Альцгеймера.

Профилактика ОРВИ

Как показывают наблюдения врачей, пациенты, которые не привыкли завтракать, чаще болеют различными вирусными и бактериальными инфекциями.

Все потому, что наличие завтрака влияет еще и на силу иммунитета. Так, из-за отсутствия своевременного утреннего приема пищи (час-полтора после пробуждения) пищеварительные ферменты "перегорают", что плохо отражается на состоянии защитных функций организма.

Забота о фигуре

Кому-то может показаться, что, отказавшись от завтрака, можно похудеть или как минимум поберечь фигуру. Однако это вовсе не так. Дело в том, что утренний прием пищи "разжигает" правильное пищеварение, при этом все, что вы съедите в первой половине дня, перерабатывается в энергию, а не подкожный жир.

Более того, полноценный завтрак страхует вас от постоянного желания перекусить в течение дня, что также положительно отражается на состоянии фигуры.

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Как приучить себя завтракать?

Наш эксперт советует для первого приема пищи выбирать кашу (любую), яйца или легкое мясо. Но если вы не привыкли кушать после пробуждения, нужно приучать себя постепенно ("запихивание" через силу с первого дня вряд ли пойдет на пользу вашему самочувствию).

"Для того, чтобы войти в режим, для первого завтрака подготовьте йогурт (даже пара столовых ложек уже поможет "раскачаться"). На следующий день к йогурту можно добавить сухофрукты или злаки (например, семена чиа или лен), дальше – яйцо с тостом. Так, за неделю вы выработаете в себе привычку (как выпить чашку чая или кофе, не открывая глаз), начнете ощущать полноценный голод и больше не будете забывать об этом важном утреннем ритуале", – говорит Купцова.

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