Что делать, если вес стоит на месте: диетолог дала советы

Диетолог и врач Виктория Кляуз рассказала о том, бывает ли фаза плато при похудении.

"Процесс снижения веса всегда происходит скачкообразно", - отметила она в своем Telegram-канале.

По словам диетолога, чем быстрее "уходят" килограммы в начале похудения, тем вероятнее развитие пауз, когда "вес стоит".

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"В такие периоды важно пересмотреть свое питание, усилить или добавить физические нагрузки, не паниковать и продолжать придерживаться режима правильного питания", - уточнила Кляуз.

Однако, по ее словам, если вы работаете над снижением веса, а результата нет в течение месяца, то нужен более детальный анализ ситуации, желательно со специалистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог рассказал, как похудеть в проблемных местах.

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