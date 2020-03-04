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Чистые руки VS коронавирус: эксперт объяснила, почему важна гигиена. Видео

1.6т
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Медики во всем мире в качестве первой меры профилактики нового коронавируса COVID-19 рекомендуют чаще мыть руки и обрабатывать кожу дезинфицирующими средствами.

И не зря – исследования американских ученых гласят, что до 80% инфекционных заболеваний передаются именно из-за пренебрежения гигиеной рук. В частности, так можно заразиться коронавирусом, гепатитом А, сальмонеллезом, брюшным тифом, гриппом и другими опасными заболеваниями, говорит эпидемиолог Анна Мовчан, передает ТСН.

Мытье рук спасает от опасных заболеваний

Мытье рук спасает от опасных заболеваний

Грязные руки являются главным фактором передачи патогенов. Ведь в течение дня мы касаемся сотни предметов (наиболее загрязненными поверхностями являются выключатели, дверные ручки, мобильные телефоны, клавиатура, поручни в транспорте, деньги, столы в кафе и офисах и т.д.), а потом как минимум несколько десятков раз грязными руками трогаем лицо, где слизистые оболочки носа и рта, а также глаза, в которые легко может попасть инфекция.

Журналисты провели эксперимент, в котором выяснили, что же эффективнее – мыть руки с мылом или обрабатывать кожу антисептиком. В эксперименте приняли участие три человека: старшая медсестра лаборатории Ольга, студентка Виктория и журналист. Участникам предоставили обычное мыло, спиртовой антисептик и салфетки, которые не содержат спирта.

Отмечается, что условия работы Ольги требуют от нее постоянного мытья рук. Она рассказывает, что слабое место именно под ногтями. После обработки рук водой и мылом смывы показали идеальную чистоту.

Студента Виктория, которая пришла с улицы, распыляет спиртовой антисептик на руки. Они были загрязнены стафилококком, особая зона риска – кожа под украшениями, ведь там концентрируется немало бактерий. Антисептик подействовал, однако руки не стали идеально чистыми.

По словам Мовчан, антисептик не подействовал на 100%, потому что необходимо было использовать тот, что не имеет распылителей: чтобы на руки попало необходимое количество вещества (3 г), необходимо 28 раз нажать на распылитель. В повседневной жизни это редко кто делает. Кроме того, действенный антисептик должен содержать не менее 60% спирта.

А на руках журналистки, которая протерла руки влажными салфетками, количество микроорганизмов не изменилась.

То есть, как показал эксперимент, самый простой и эффективный способ, который оградит от любых инфекций, оказалось мытье рук водой и мылом. И это нужно делать как минимум после улицы, похода в туалет и перед едой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие методы профилактики помогут уберечься от коронавируса.

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Тема
Коронавирус
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Именно поэтому выглядит смешно один заболевший украинец в стране, где не то что руки не моют, а с грязной дупой ходят.
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