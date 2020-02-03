Чаепитие и завтрак: врач рассказала о псевдополезных привычках

Все мы много слышали и знаем о полезных для здоровья ритуалах, и многие стараются придерживаться хотя бы части из них.

Однако не все, что кажется полезным, таковым является на самом деле. От каких полезных привычек стоит отказаться, дабы не вредить своему самочувствию, MedOboz рассказала семейный врач Наталья Деменко.

Сок натощак - гарантия гастрита Живи

Есть каши на завтрак

Нет-нет, речь не о полезной гречке, овсянке, рисе и т.д., а об их "аналогах" - кашах быстрого приготовления, которые обещают готовый завтрак через 5 минут, достаточно залить смесь водой.

Такие каши не дают положительного эффекта, как обычные крупы, то есть, длительного чувства сытости и заряда бодрости они не обеспечат. Из-за мелкого помола они быстро усваиваются (тогда как обычная крупа "долгоиграющая"), потому ощущение насыщения быстро проходит, стремительно сменяясь приступом голода. К тому же, подобные продукты имеют высокий гликемический индекс, и могут спровоцировать набор веса и даже развитие диабета.

Пить соки утром

Многие привыкли начинать свое утро со стаканчика фреша – вкусно, полезно, витаминно. Но врачи советуют быть осторожнее и с этой привычкой, ведь во всех соках содержится много кислот. И выпив стаканчик натощак, вы подвергаете свой желудок настоящему испытанию: кислота раздражает его слизистую и в последствии это грозит гастритом.

Так что соки – это и правда здорово, но только если их пить через 20-30 минут после завтрака.

Перекусывать творогом с фруктами

Свежие фрукты, ягоды и творог – бесспорно, полезные продукты, но только если их не смешивать. Дело в том, что сочетание молочного белка и углеводов усложняют пищеварение - первые перерабатываются желудочным соком, вторые – слюной, и оба процесса не могут происходить одновременно. Потому после перекуса, где есть одновременно фрукты и творог, может начаться метеоризм, появиться тяжесть в желудке и даже изжога.

Пить зеленый чай

Зеленым чаем рекомендуют заменить кофе (мол, бодрит не хуже, но в разы полезнее), да и вообще пить его как можно больше.

На самом деле, листья этого чая - источник антиоксидантов и минеральных веществ. Однако с напитком из них важно не слишком усердствовать, ведь имеющееся в его составе полифенолы в избытке способны привести к нарушению работы печени и почек, и спровоцировать развитие, например, мочекаменной болезни.

Соблюдать питьевой режим

Самый стандартный совет по употреблению жидкости – 2 литра или 8 стаканов в день. Якобы это должно помочь поддерживать вес, сохранить молодость, активность и пр.

Однако есть одно НО: для каждого есть своя суточная норма жидкости (зависит от пола, возраста, веса, роста, уровня активности, нагрузок и т.д.). То есть, пресловутые "2 литра" для многих могут оказаться избыточными или недостаточными. И отклонение от нормы может обернуться головными болями, головокружениями, нарушением функции почек, ухудшением состояния кожи и т.д.

Медики рекомендуют определять свою норму жидкости при помощи специальных формул. Одна из них гласит, что на каждые 450 граммов массы тела в сутки необходимо 14 мл воды: ваш вес/450x14 = ваша норма воды.

При этом важно еще и наблюдать за своим состоянием: если появляется отечность, количество жидкости нужно уменьшить, если появляется жажда, слабость и т.д. – добавить.

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